Кая Каллас назвала два жести, які б свідчили про мирні наміри Росії: це не припинення обстрілів

Міністри закордонних справ європейських країн зустрічаються у Мадриді. Під час заходу обговорять питання європейської оборони. Кая Каллас сказала, що свідчило би про готовність Росії припинити вогонь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що може зробити Росія, щоб зупинити війну

Віцепрезидентка Єврокомісії і висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підкреслила: 31 березня минає три тижні відтоді, як Україна погодилася на припинення вогню. Проте Москва "грає в ігри і насправді не прагне миру". Путін тільки ухилявся від зусиль для досягнення миру.

Тож головна європейська дипломатка закликала Росію "проявити добру волю" – справжню, а не ту, про яку зазвичай цинічно говорять росіяни.

На думку Каллас, про бажання Росії завершити війну свідчило би повернення українських дітей, депортованих до Росії, і звільнення військовополонених. Схожу думку висловлював Володимир Зеленський, коли зауважив, що Україна переймається за своїх людей, а Росія – за кораблі.

Також дипломатка закликала США чинити тиск на Кремль.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро додав: Росія повинна дати чітку відповідь США, чи хоче вона взагалі йти мирним шляхом.

Тим часом Путін підписав указ про весняний призов. Забрати в армію хочуть 160 тисяч – найбільше за три роки повномасштабної війни.