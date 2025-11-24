США більше не вимагають від України підписати мирний план до 27 листопа, – Bild

Сполучені Штати відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану до 27 листопада. Тепер Вашингтон надав більш гнучкі терміни для узгодження документа.

Підписання плану залежатиме від результатів переговорів, а питання американської підтримки України не пов’язане з конкретною датою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Що кажуть у США про дедлайн щодо мирного плану?

За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що США більше не наполягають на жорсткому дотриманні терміну підписання мирного плану, який раніше був встановлений на четвер, 27 листопада.

Він зазначив, що хоча особисто бажав би завершення угоди найближчими днями, точна дата підписання – чи то середа, чи четвер, чи п’ятниця, чи навіть понеділок наступного тижня – не є критичною. На першому місці для Вашингтону залишається ситуація в Україні та безпека громадян.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп, представляючи свій 28-пунктний план, заявив, що Володимиру Зеленському рано чи пізно "доведеться його схвалити". За даними ЗМІ, раніше американська сторона навіть ставила під загрозу питання продовження військової та розвідувальної підтримки України у випадку відмови від плану.

Опублікування плану спричинило швидку реакцію європейських лідерів. Канцелярія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер особисто намагалися зв’язатися з Трампом, щоб представити європейську позицію та пояснити потенційні наслідки плану для України.

За інформацією Bild, такі звернення справили свій ефект: на питання журналістів, чи був ультиматум остаточною пропозицією, Трамп відповів, що це не так, і що пошук компромісного рішення триває.

Як пише The Economist, термін для підтримки мирного плану, який раніше називали 27 листопада, може бути продовжений ще на тиждень. Рубіо підкреслив, що переговорний процес триває, і остаточна угода має бути схвалена як Зеленським, так і Трампом, можливо, під час майбутньої зустрічі у Вашингтоні.

Зараз усі загрози, пов’язані з втратою Україною доступу до американської розвідки та критично важливих озброєнь, відсутні.

Що варто знати про мирний план Трампа?