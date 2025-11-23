"Я не бачив жодного контрплану від Європи": нові заяви Марко Рубіо після перемовин у Женеві
- Марко Рубіо заявив про суттєвий прогрес у розробці мирного плану для України після переговорів у Женеві.
- США узгоджують позиції з Україною, після чого план буде передано Росії, а Рубіо зазначив, що не бачив контрпропозицій від Євросоюзу.
У неділю, 23 листопада, відбулись перемовини української, американської та європейської делегацій у Женеві. Після зустрічі Марко Рубіо заявив, що бачить суттєвий прогрес у роботі над мирним планом для України.
Головні заяви державного секретаря США Марко Рубіо для преси після переговорів зібрав 24 Канал.
Дивіться також Є сигнали, що команда Трампа чує нас, – Зеленський про перемовини у Швейцарії щодо мирного плану
Що сказав Рубіо про переговори?
Марко Рубіо відзначив прогрес у розробці мирного плану для врегулювання війни в Україні. Це сталось після переговорів у Женеві 23 листопада.
Як повідомив держсекретар США журналістам, новий документ матиме 26 – 28 пунктів залежно від версії. Він додав, що американська сторона за останні 10 місяців "детально вивчила пріоритети та червоні лінії" війни.
Робота залишається, процес триває, і я не хочу оголошувати про перемогу чи фінал, але зараз ми набагато ближче порівняно з тим, звідки ми починали сьогодні вранці і тиждень тому,
– повідомив Рубіо.
Рубіо підкреслив, що США наразі узгоджують позиції з Україною, після чого напрацьований варіант буде передано Росії.
Очевидно, ми передамо угоду, яка була досягнута з українською стороною, російській стороні. Потрібно буде, щоб вони погодились,
– додав він.
Американський посадовець зазначив, що частину питань уже "вдалося зблизити", а жодне з них "не є таким, що неможливо подолати".
Я вам скажу, що сьогодні був найпродуктивніший день, який у нас колись був, за всі 10 місяців роботи над цим,
– сказав Рубіо.
Окремо Рубіо заявив, що нібито не бачив контрпропозицій від Євросоюзу, хоча з ними триває паралельний трек консультацій.
У США налаштовані досягти успіху з документом якнайшвидше, наприклад до четверга, 27 листопада.
Перемовини у Женеві: останні новини
Раніше The Telegraph опублікував план ЄС щодо завершення війни в Україні. Він містить 24 пункти, серед них – моніторинг припинення вогню, обмін військовополоненими, збереження суверенітету України, можливість вступу до НАТО та ЄС та інше.
Президент Зеленський відзначив, що завдяки перемовинам у Женеві ситуація змінюється динамічно. За його словами, сторони фактично до ночі будуть працювати над кроками для завершення війни.
До слова, керівник ОПУ Андрій Єрмак підтвердив слова Рубіо про продуктивну зустріч і висловив подяку США.