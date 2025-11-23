"Я не бачив жодного контрплану від Європи": нові заяви Марко Рубіо після перемовин у Женеві

У неділю, 23 листопада, відбулись перемовини української, американської та європейської делегацій у Женеві. Після зустрічі Марко Рубіо заявив, що бачить суттєвий прогрес у роботі над мирним планом для України.

Головні заяви державного секретаря США Марко Рубіо для преси після переговорів зібрав 24 Канал.

Що сказав Рубіо про переговори?

Марко Рубіо відзначив прогрес у розробці мирного плану для врегулювання війни в Україні. Це сталось після переговорів у Женеві 23 листопада.

Як повідомив держсекретар США журналістам, новий документ матиме 26 – 28 пунктів залежно від версії. Він додав, що американська сторона за останні 10 місяців "детально вивчила пріоритети та червоні лінії" війни.

Робота залишається, процес триває, і я не хочу оголошувати про перемогу чи фінал, але зараз ми набагато ближче порівняно з тим, звідки ми починали сьогодні вранці і тиждень тому,

– повідомив Рубіо.

Рубіо підкреслив, що США наразі узгоджують позиції з Україною, після чого напрацьований варіант буде передано Росії.

Очевидно, ми передамо угоду, яка була досягнута з українською стороною, російській стороні. Потрібно буде, щоб вони погодились,

– додав він.

Американський посадовець зазначив, що частину питань уже "вдалося зблизити", а жодне з них "не є таким, що неможливо подолати".

Я вам скажу, що сьогодні був найпродуктивніший день, який у нас колись був, за всі 10 місяців роботи над цим,

– сказав Рубіо.

Окремо Рубіо заявив, що нібито не бачив контрпропозицій від Євросоюзу, хоча з ними триває паралельний трек консультацій.

У США налаштовані досягти успіху з документом якнайшвидше, наприклад до четверга, 27 листопада.

Перемовини у Женеві: останні новини