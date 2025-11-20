Мирний план США – старий ультиматум: чому 28 пунктів – це план капітуляції, який готували за спиною України

.

Посеред тижня світ сколихнула новина про "новий мирний план Трампа щодо України", який може завершити війну вже найближчого місяця, якщо не тижня. При детальному розгляді свіжий план Трампа виявився старим планом Путіна в оновленій обгортці та нових реаліях.

24 Канал розповідає, що відомо про нову ініціативу Білого Дому з приборкання українського спротиву.

Читайте також Трамп схвалив 28-пунктний "план миру": Київ проінформований лише про контури документа

Що відомо про "новий" мирний план для України?

19 листопада 2025 видання Axios написало про існування якогось нового мирного плану Трампа щодо завершення війни в Україні. А видання Politico уточнило, що Білий дім очікує, що мирний план щодо України буде узгоджений вже до кінця цього місяця або навіть тижня. Джерело Politico – традиційно анонімний посадовець Білого дому, який заявив, що нині всі "на порозі великого прориву".

Українські коментатори в цих словах миттєво побачили "руку Стіва Віткоффа" (довірену особу Трампа без дипломатичного досвіду, але з впертою любов'ю до росіян, над якою вже неодноразово глузував навіть сам Трамп) та не помилилися.

Пізніші інсайди американських ЗМІ щодо "нової ініціативи" ці побоювання підтвердили. Мовиться саме про план, який просуває Стів Віткофф.

Ба більше, за свідченням Reuters, він намагається поставити ним Україну перед фактом, адже документ розроблявся без участі України, ЄС та Великої Британії та мав бути представлений Володимиру Зеленському як "незмінний факт" на зустрічі в Анкарі 19 листопада, куди український лідер прибув після нетривалого візиту до Мадриду.

Також за повідомленням Financial Times, Віткофф "працював" над своїм "планом" у Флориді (США). Там із ним зустрічався секретар РНБО Рустем Умєров.

Найголовніше, що все це відбувається на тлі гучного корупційного скандалу в Україні, який може зачепити не лише Умєрова, але й найближче оточення Зеленського.

Що передбачає новий мирний план США?

Пізніше ЗМІ повідомили деталі пропозиції американців, від якої, як вони вважають, Україна не може відмовитись. Це 28 пунктів, які передбачають поступки з боку України на користь Росії.

Які вимоги до України:

Україна має залишити Донбас і мовиться навіть про не захоплені росіянами частини;

Україна має відмовитись від претензій на Донбас і Крим;

Україна мусить скоротити армію удвічі (за іншими даними – у 2,5 раза);

Україна має відмовитися від ключових категорій озброєння, включно з далекобійною зброєю, що включатиме скорочення військової допомоги США;

Україна має визнати російську мову офіційною державною;

Україна мусить повернути легальний статус УПЦ МП;

заборона розгортати іноземні війська в Україні, включно з авіацією.

В обмін на це Росія нібито обіцяє не нападати знову на Україну, а також нібито подумає, щоб сплачувати оренду за окупацію Донбасу.

Всі джерела одностайно говорять, що ця пропозиція має статус "рамкового документа", який визначає напрямок подальших переговорів, але зараз не матиме юридичної сили.

Проте це вписується у стратегію швидких мирних угод (peace deale) Трампа, який любить оголошувати про перемогу та припинення чергової війни та потім забувати про неї, пускаючи все плином.

Путін повторює ультиматум Стамбула 2022?

Побіжний аналіз пунктів прямо вказує, що документ не містить нічого нового й фактично є повторенням ультимативних вимог Путіна в Стамбулі навесні 2022 року.

Сам Віткофф фактично визнав, що документ йому надиктували росіяни. Цей, прости господи, дипломат, прийшов у коментарі до журналіста Axios та автора статті про "мирний план" Барака Равіда та написав загадкову фразу "Мабуть, він дізнався це від К", здається, сплутавши коментарі з особистими повідомленнями.



Скриншот із коментарем Віткоффа

Абсурдності додалося після того, як Віткофф свій коментар стер. Але залишилися скриншоти, а журналісти швидко склали 2 плюс 2 й заявили, що "К." – це Кирило Дмітрієв – уродженець Києва, довірена особа Путіна та комунікатор з Віткоффом.

До теми Друг доньки Путіна та організатор переговорів з Трампом: хто такий Кирило Дмитрієв

Таким чином, ми бачимо, що людина Трампа намагається вкотре впарити нам "зіпсований товар" і протиснути угоду, що фактично призведе до капітуляції України та перемоги Росії.

Чому саме зараз і до чого тут корупційний скандал?

Це цікаве питання. Наразі Україна переживає черговий "ідеальний шторм". Наступ Росії на фронті продовжується, з'явилися нові загрози обвалу деяких ділянок. Москва це розуміє і посилює терор, зокрема, проти цивільного населення.

Паралельно "вибухнув" гучний корупційний скандал – українські топові чиновники та люди з оточення президента Зеленського не додумалися ні до чого кращого, ніж у розпал війни наживатися на корупційних схемах в енергетиці.

Але гучні викриття так званої операції "Мідас" можуть не обмежуватись Енергоатомом, і зачепити й інші сфери, зокрема, "оборонку". НАБУ та САП нині тримають "мхатівську паузу", але вочевидь всі дивляться на рушницю, що висить на стіні.

У цій ситуації в Україні почала ширитись конспірологічна теорія про те, що в операції "Мідас" були закордонні продюсери, а антикорупційні органи нібито виконують не свої безпосередні та законні обов'язки, а "волю маямських гольфістів". Зокрема, на це в коментарі NBC натякнули анонімні вітчизняні чиновники.

Українські чиновники вважають, що час подання пропозиції, який збігся з корупційним скандалом в Енергоатомі не є випадковим. Українські високопосадовці розглядають це, найімовірніше, як спробу Росії скористатися потенційним ослабленням українського керівництва,

– фрагмент статті NBC.

Гучно ж про це зараз говорить, хіба лише телеведуча Наталія Мосейчук і "позитивні блогери Банкової", проте, факт в тому, що саме цей момент вирішив використати Віткофф для презентації "нового плану", опозиціонери почали розповідати про популістичний уряд "національної єдності", а позбавлені індивідуальності "слуги народу" раптово усвідомили власну суб'єктність.

У цій реальності Віткофф шантажує Зеленського файлами НАБУ, немов той Епштейн Трампа, та вимагає погодитися "злити Україну" в обмін на особисту безпеку. Життя за останні роки нас привчило до різного, але в цій ситуації все ж хотілося б доказів. Бо маємо лише переспів на новий лад ще медведчуківської історії про "зовнішнє управління".

Здається, американці були впевнені, що пазл нарешті склався – вони витерли ноги в Маямі об Умєрова та думали, що повторять цей трюк у Києві.

До України було надіслано копію "28 пунктів", а сам Віткофф мав зустрітися з Зеленським в Туреччині, де той мав погодитись на всі умови. Але Україна відмовилася погодитись на фактичний ультиматум і зустріч у Туреччині було скасовано.

Тепер Зеленський повернувся до України, де на нього чекає інша американська делегація у складі військових, наближених до Джей Ді Венса, зокрема, його однокурсника Дена Дрісколла. Вони, як стверджує The Wall Street Journal, спробують "дотиснути".

Можна передбачити, що серед аргументів будуть шантаж, крики та істерика.

Яка стратегія захисту України?

Київ у цій надзвичайно складній ситуації обрав єдино можливу стратегію захисту – розголос. Світові ЗМІ отримали деталі "28 пунктів", які по факту є сепаратною змовою США та Росії проти України та Європи.

Також Зеленський заявив американцям, що не бачить сенсу обговорювати ініціативу США без ЄС і Великої Британії.

Союзники вже оперативно висловили "занепокоєння" та підтримку Україні.

Reuters із посиланням на джерела пише, що європейські країни в четвер виступили проти підтриманого США мирного плану для України. Оскільки він вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися, а це союзники України вважають рівнозначним капітуляції.

Україна та країни Європи мають брати участь у розробці будь-яких планів щодо завершення війни. Ми також обговоримо останні новини. Як європейці, ми завжди підтримували міцний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, тому це цілком зрозуміло,

– голова європейської дипломатії Кая Каллас обурена таємною дипломатією США.

Таким чином, європейські союзники дали зрозуміти, що не залишать Україну на поталу ворогу та зроблять усе від себе залежне, щоб запобігти змові США та Росії за спиною України.

Цікаво, що ця історія поки що розвивається фактично без участі Трампа. Той, здається, досі відходить від гарячої вечірки з Кріштіану Роналду й не готовий влазити в дипломатичні справи.

Наразі маємо лише заяви держсекретаря Рубіо про те, що Трамп схвалює план, але не пряму мову президента. Можливо, все зміниться вже сьогодні ввечері, коли Трамп прокинеться й отримає інформацію про київські зустрічі та реакцію Європи.

Втім, з якої ноги не встав би Трамп, Україна не зобов'язана коритись на шантаж. Адміністрація президента США за останній рік зробила все можливе, щоб обмежити свій вплив на Україну та передати лідерство в цьому питанні Європі. Саме остання фінансує український спротив, купуючи зброю у США. Натомість у самій Америці громадська думка на боці України та проти Росії.

Білий дім не може з цим не рахуватись, адже має зважати на майбутні проміжні вибори до Конгресу. Нині в США вирує скандал з файлами Епштейна і готується вторгнення до Венесуели, а ще є ситуація в Газі та інші проблеми.

Це означає, що Трампу буде не до України і йому нині банально не вигідно сваритися із Зеленським. Звісно, треба зважати й не ірраціональні моменти, бо маємо справу з Трампом, але це точно не означає, що Україна не має карт.

Особливо після того, як увесь світ побачив, який ефект мають санкції США проти Росії. До речі, їх можна було запустити ще в січні 2025 року і не втрачати стільки часу. Нині ж, коли економіка Росії нарешті валиться, Америка протягує їй руку допомоги та хоче кинути під ноги Путіну всю Україну.