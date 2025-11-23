Варто з'ясувати, хто насправді автор, – Туск сумнівається щодо походження "мирного плану" Трампа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про "мирний план" США щодо війни в Україні. 23 листопада він зазначив, що разом з лідерами Європи, Канади та Японії Варшава заявила про готовність працювати над ним.

Проте Туск сумнівається в тому, хто насправді є автором плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву польського прем'єра.

Що сказав Туск про "мирний план" США?

Туск заявив, що Польща готова працювати над планом для завершення війни в Україні.

Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження,

– зазначив він.

Однак зауважив, що перш ніж почати роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений.

Як у Польщі відреагували на план Трампа?