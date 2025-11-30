"Скільки життів ви готові пожертвувати": Дрісколл погрожував Києву гіршим мирним планом, – FT

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва обговорював мирний план і попереджав про можливе погіршення переговорних позицій України. Співрозмовники Financial Times кажуть, що його тон був "нудотним".

Дрісколл вважає, що Росія буде лише поширювати свою окупацію в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як Дрісколл спілкувався на переговорах?

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що Дрісколл "був дуже активний, захоплений і готовий слухати".

Водночас інше джерело описало тон зустрічі Дрісколла з європейськими послами і західними чиновниками як "нудотний". Європейських представників, зокрема, цікавило, чи враховано у плані відповідальність Росії за військові злочини. За словами співрозмовника FT, Дрісколл ухилився від прямої відповіді, що викликало розчарування учасників зустрічі.

Ба більше, за даними джерела FT, Дрісколл заявив таке: "Є міста, спірні території, які опиняться в руках Росії, це тільки питання часу. Якщо ми не визнаємо цього, то рішення про боротьбу має бути виваженим".

Скільки життів ви готові пожертвувати? Угода не стане кращою, вона стане гіршою,

– сказав на завершення Дрісколл.

