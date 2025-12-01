У Білому домі "дуже оптимістичні" щодо оновленого мирного плану для України
- У Вашингтоні оптимістично налаштовані щодо доопрацювання мирного плану для України.
- Спецпосланник Віткофф займається "човниковою дипломатією", здійснюючи переговори з обома сторонами конфлікту.
У Вашингтоні заявили про суттєве доопрацювання американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни. Там налаштовані оптимістично.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.
Дивіться також Віткофф їде до Москви не один: CNN назвав ім'я його супутника
Як у США оцінюють шанси реалізації нового мирного плану?
На запитання про те, наскільки близькою є мирна угода, Лівітт відповіла, що "адміністрація налаштована дуже оптимістично". Вона наголосила, що команда президента активно працює над досягненням миру.
Лише вчора відбулися дуже хороші переговори з українцями у Флориді, а зараз, звісно, спецпосланник Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми розмовляємо нарівні з обома сторонами,
– додала вона.
Деталі, за її словами, поки не розголошують, щоб не зашкодити роботі переговорників.
"Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися", – заявила вона.
Як щодо плану висловився Зеленський?
Зеленський зазначив, що переговори в США тривали 6,5 годин, і основним питанням були території. Водночас мирний план, за його словами, "став кращим".
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.