Йдеться про бізнес, а не мир: план США передбачає трильйонні інвестиції у Росію, – FT

Минулого місяця у Маямі-Біч відбулася закрита нарада, яка потенційно може змінити позицію Вашингтона щодо війни Росії проти України. Серед учасників таємних переговорів були спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер та один із ключових емісарів Кремля Кирило Дмитрієв.

Вони зібрались, щоб обговорити можливий план припинення війни, але, за даними західних співрозмовників, справжня мета була значно ширшою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Навіщо Віткофф, Кушнер і Дмітрієв збиралися у Маямі?

У центрі обговорення був можливий план припинення конфлікту, але, за словами західних джерел, справжні цілі зустрічі були значно ширшими. Дмитрієв, який очолює суверенний фонд Росії і є довіреною особою Путіна, представив американцям масштабну економічну програму на 2 трильйони доларів, орієнтовану на відновлення російської економіки. Проєкт передбачав створення приватних американо-російських ініціатив, доступ до ресурсів Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. За його задумом, ці кошти могли б стати інвестиційним фундаментом, у тому числі – для "реконструкції України під керівництвом США".

Джаред Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners, разом із Віткоффом мав би забезпечити перевагу американського бізнесу над європейським у потенційних проєктах у Росії та Арктиці. План також передбачав спільні розробки космічних технологій, включно з потенційною місією на Марс у партнерстві зі SpaceX, щоб змінити уявлення США про Росію.

Кремль активно намагався використати бізнес-інтереси для геополітичних змін: багатомільярдні угоди в енергетиці та видобутку рідкісноземельних металів могли б вплинути на карту Європи та послабити зв’язки США з союзниками. Показовими були зустрічі найближчого оточення Путіна – Тимченка, Ковальчука та братів Ротенбергів – з американськими компаніями, під час яких навіть обговорювалось можливе відновлення газопроводу "Північний потік" попри його руйнування та санкції ЄС.

На Заході такі ініціативи сприймають насторожено. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск коротко охарактеризував процес.

Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес,

– сказав він.

