Гарантії США, НАТО та зняття санкцій: у CNN пояснили усі 28 пунктів плану Трампа

Адміністрація Трампа підготувала проєкт мирного плану з 28 пунктів, який передбачає багато поступок Росії. Київ має поступитися ворогу частиною територій, відмовитися від будь-яких амбіцій щодо вступу до НАТО та обмежити чисельність своєї армії.

Представники США заявили, що план ще доопрацьовується, і що будь-яка остаточна угода вимагатиме поступок з обох сторін, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Що план Трампа означає для України та Росії?

Головний міжнародний кореспондент CNN з питань безпеки Нік Пейтон Волш та головний кореспондент з глобальних справ Меттью Чанс пояснили, що означає для України та Росії мирна пропозиція Трампа.

1. Суверенітет України буде підтверджено. Цей пункт плану звучить очевидно. Виживання України як суверенної держави не було гарантованим, і це визнання є значним досягненням перед обличчям російського наступу.

2. Буде укладено всеосяжну та ґрунтовну угоду про ненапад між Росією, Україною та Європою. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими.

3. Очікується, що Росія не вторгатиметься до сусідніх країн, а НАТО більше не розширюватиметься. Це ставить хрест на можливому приєднанні до Альянсу Грузії. Попередні уряди країни мали такі прагнення.

4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва Сполучених Штатів для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації. Трамп знову поставив США в позицію посередника між НАТО та Росією – дистанціюючись від традиційних союзників. Хоча фактично США є найбільшою частиною очолюваного ними військового альянсу.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Розмір Збройних сил України обмежать 600 тисяч військовослужбовців. Для армії мирного часу 600 тисяч – це значна цифра і далеко не схоже на ту демілітаризацію, яку Росія раніше вимагала. Проте це вимагатиме від України дуже великих витрат, і їй може бути важко їх забезпечити. Крім того, Росію, яка має набагато більшу армію, не змушують робити жодних скорочень.

7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до свого статуту положення про те, що Україну не буде прийнято в майбутньому. Кремль використав би це як доказ того, що його війна досягла однієї з ключових цілей: ідея про можливість вступу України до НАТО була однією з причин, якими Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення. Водночас це означало б необхідність одностайної згоди всіх членів НАТО на внесення змін до статуту.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська на території України. З російської точки зору, це має запобігти тому, щоб країни НАТО обходили положення, яке забороняє формальне включення України до Альянсу.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Насправді вони вже базуються в Польщі, оскільки вона є частиною Європи.

10. Гарантія США:



США отримають компенсацію за надання гарантії.



Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить цю гарантію.



Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, окрім рішучої та скоординованої військової відповіді, усі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нових територій та всі інші переваги цієї угоди буде скасовано.



Якщо Україна безпідставно завдасть ракетного удару по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде визнана недійсною.



Це схоже на спробу визначити конкретні сценарії, за яких США мають надати відповідь у сфері безпеки. Формулювання дуже деталізовані – удари саме по Москві чи Санкт-Петербургу – і не враховують безліч інших можливих способів порушення угоди.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий пільговий доступ до європейського ринку, доки це питання розглядається.

12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, який включатиме, зокрема:

1) створення Фонду розвитку України для інвестування у швидкозростальні галузі, зокрема технології, дата-центри та штучний інтелект;

2) співпрацю США з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами;

3) спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для реконструкції та модернізації міст і житлових районів;

4) розвиток інфраструктури;

5) видобуток корисних копалин і природних ресурсів;

6) Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росію повернуть світову економіку:

1) Питання зняття санкцій буде обговорюватися та погоджуватися поступово, поетапно й окремо щодо кожного випадку;

2) США укладуть довгострокову угоду про економічну співпрацю для взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

3) Росію запросять знову приєднатися до G8.

Зняття санкцій – ключова мета Росії, особливо з огляду на зростаючий тиск на її економіку. Те, що Москві пропонують реінтеграцію та повернення до G8, можливо, свідчить про те, наскільки сильно її вдарили роки ізоляції. Цей пункт також зосереджується на інших потенційних сферах економічної співпраці між США та Росією – чим Кремль давно намагається розширити зміст відносин за межі суто українського питання.

14. Заморожені активи використають у наступний спосіб: 100 мільярдів доларів заморожених російських активів інвестують у зусилля з відбудови та розвитку України під керівництвом США. США отримають 50% прибутку від цього проєкту. Європа додасть ще 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Решта заморожених російських коштів інвестують в окремий американсько-російський інвестиційний фонд, який реалізовуватиме спільні проєкти у визначених сферах. Метою цього фонду буде зміцнення відносин і розширення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.

Ключове питання – як саме визначається "Україна". Київ не зможе стверджувати, що території, окуповані Росією, не є законними російськими та відмовити їм у фінансуванні за цією угодою. Москва переважно контролює руїни, і цей пункт, схоже, створює механізм, який дозволить їй повернути свої заморожені кошти для відбудови частин України, які вона сама ж і зруйнувала. Київ може отримати частину коштів, але масштаби руйнувань на підконтрольних йому територіях менші.

Попри занепокоєння щодо того, куди саме підуть заморожені кошти, це фактично означає, що Росія погоджується не повернути собі ці мільярди й не розпоряджатися ними на власний розсуд. Це була б поступка від нинішньої позиції Кремля, який вимагає повного повернення всіх заморожених активів під свій контроль.

15. Буде створено спільну американсько-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння виконанню та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України.

17. США та Росія погодяться продовжити чинність договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включно з Договором СТАРТ I. Договір СТАРТ I закінчився у 2009 році. Його замінив Новий СТАРТ, який усе ще залишається чинним.

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Зауважимо, що Україна вже є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. ЗАЕС запустять під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть порівну між Росією та Україною – 50 на 50.

20. Обидві країни зобов'язуються запровадити освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на розвиток розуміння та толерантності до різних культур і усунення расизму та упереджень:

1) Україна ухвалить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин;

2) Обидві країни погодяться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських медіа та освіти;

3) Уся нацистська ідеологія та діяльність має бути відкинута й заборонена.

Москва давно просуває неправдиве твердження, що керівництво України є неонацистським. В Україні справді існують деякі ультраправі групи, і, як у будь-якій армії, їхні крихітні фракції присутні й у Збройних силах. За цього пункту будь-які натяки на такі елементи можуть зірвати угоду.

21. Території:

1) Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані як де-факто російські, зокрема Сполученими Штатами;

2) Лінія зіткнення на Херсонщині і Запоріжжі буде заморожена, що означатиме де-факто визнання цієї лінії;

3) Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза межами 5 регіонів;

4) Українські війська виведуть з тієї частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення стане нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія Росії. Російські війська не увійдуть до цієї демілітаризованої зони.

Крим перебуває під контролем Росії вже десять років, але його статус піднімає питання міжнародного права та легітимності. Європа, з огляду на свою історію силового перегляду кордонів, вкрай неохоче визнає такі зміни. Але це питання принципу меншого масштабу, коли на кону – життя людей і хід війни. Замороження лінії фронту на Херсонщині – відносно просте: річка фактично закріпила ситуацію, фронт тут статичний. У Запорізькій області Росія щодня просувається, тож швидке "замороження" наявних позицій вигідне Києву. Луганщина майже повністю окупована Росією. Але Донеччина – ключ до української оборони. Москва втратила величезну кількість військових у боях за неї, а ті частини, які утримує Київ, є важливими бар'єрами проти подальших російських наступів. Зеленський теж не може їх віддати – це було б украй непопулярно, а його рейтинги зараз невисокі. Пропозиція зробити цю зону демілітаризованою, формально російською, є дуже ризикованою, навіть якщо має вигляд компромісу. Росія захопила значну частину Донбасу у 2014 році через "народні повстання", і може повторити використання парамілітарних груп, щоб знову взяти під контроль таку демілітаризовану зону. У такому разі Київ опиниться у великій небезпеці: російська армія, перегрупована й укріплена, матиме відкритий шлях до столиці через здебільшого рівнинні території Донбасу.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росія та Україна зобов'язуються не змінювати їх силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуються у разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, а також будуть досягнуті домовленості щодо вільного транспортування зерна через Чорне море.

24. Буде створено комітет для вирішення гуманітарних питань:

1) Всіх полонених і тіла обміняють за принципом "всіх на всіх";

2) Усі затримані цивільні та заручники будуть звільнені і повернені, включно з дітьми;

3) Буде реалізована програма возз'єднання родин;

4) Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів.

Провести легітимне голосування трохи більше ніж через три місяці після підписання угоди практично неможливо. Демобілізація, виборча реформа, передвиборча кампанія та економічна стабілізація неможливі у такі короткі строки, і такі вибори призведуть до уряду без належного мандату або підконтрольного російському впливу – саме цього хоче Москва.



"Будь-який український уряд, який піде до виборців після підписання цієї угоди, ймовірно, програє… серйозно", – вважає Меттью Чанс.

26. Усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати скарги у майбутньому.

Це явно спрямовано на скасування ордера Міжнародного кримінального суду на Путіна, але також потребувало б зняття всіх звинувачень у військових злочинах проти росіян – наприклад, щодо Бучі. Росія та США навіть не є членами МКС, тому невідомо, яку вагу це матиме.

27. Ця угода матиме юридично обов'язковий характер. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. За порушення передбачено санкції.

28. Після того як усі сторони погодяться з цим меморандумом, режим припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відведуть війська до узгоджених позицій для початку реалізації угоди.

Нагадаємо, що Дональд Трамп чекає відповідь Володимира Зеленського на його мирний план до 27 листопада.