Бельгія розгляне відправку своїх військових в Україну після мирної угоди
- Бельгія готова відправити військових до України після мирної угоди з Росією для участі у міжнародній миротворчій місії.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Брюссель стежить за обговоренням мирних ініціатив та форматом міжнародної місії.
Бельгія заявила, що готова відправити військових в Україну після мирної угоди з Росією. Йдеться про участь у міжнародній миротворчій місії.
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені, передає 24 Канал.
Бельгія може долучитися до міжнародної місії в Україні
Бельгія не виключає можливості направлення військового контингенту в Україну після завершення війни з Росією. Брюссель заявив про готовність долучитися до міжнародної миротворчої місії, яка може стати частиною безпекових гарантій для Києва.
За словами Тео Франкена, Брюссель уважно стежить за обговоренням мирних ініціатив та можливим форматом міжнародної місії.
Щодо військового контингенту в Україні – ми подумаємо над цим,
– наголосив Франкен.
Схожу позицію раніше озвучив і міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Він заявив, що його країна готова відправити війська в Україну одразу після оголошення припинення вогню та створення міжнародного мандату. Йдеться саме про участь у миротворчій місії, яка повинна гарантувати стабільність на звільнених територіях.
Гарантії безпеки для України: що відомо
Financial Times повідомляв, що президент США Дональд Трамп може змінити свою позицію щодо війни в Україні. У межах потенційних гарантій безпеки Вашингтон розглядає можливість надати союзникам розвіддані, структури управління та критично важливі системи оборони.
29 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть у Нью-Йорку зустріч із командою Дональда Трампа. Основною темою перемовин стануть гарантії безпеки, але, за інформацією Bloomberg, також обговорюватиметься ймовірна зустріч президентів України та Росії.
У Кремлі ж наполягають на закритому форматі переговорів із США. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що публічне обговорення деталей начебто шкодить результативності процесу.