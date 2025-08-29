Бельгія заявила, що готова відправити військових в Україну після мирної угоди з Росією. Йдеться про участь у міжнародній миротворчій місії.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені, передає 24 Канал.

Бельгія може долучитися до міжнародної місії в Україні

Бельгія не виключає можливості направлення військового контингенту в Україну після завершення війни з Росією. Брюссель заявив про готовність долучитися до міжнародної миротворчої місії, яка може стати частиною безпекових гарантій для Києва.

За словами Тео Франкена, Брюссель уважно стежить за обговоренням мирних ініціатив та можливим форматом міжнародної місії.

Щодо військового контингенту в Україні – ми подумаємо над цим,

– наголосив Франкен.

Схожу позицію раніше озвучив і міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Він заявив, що його країна готова відправити війська в Україну одразу після оголошення припинення вогню та створення міжнародного мандату. Йдеться саме про участь у миротворчій місії, яка повинна гарантувати стабільність на звільнених територіях.

Гарантії безпеки для України: що відомо