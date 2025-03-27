Макрон заявив, що іноземні війська в Україні зможуть "відповісти" Росії у разі нападу

Європейські миротворчі сили, які можуть бути розгорнуті в Україні у разі досягнення мирної угоди, відреагують на напад, якщо Росія знову розпочне конфлікт.

Відповідну інформацію повідомив президент Франції Еммануель Макрон у середу, 26 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Як діятимуть миротворці у разі нападу

Французький лідер припустив, що іноземний контингент можуть розмістити у "важливих містах" та інших місцях.

Якби знову сталася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично опинилися б під ударом, і тоді це наші звичайні рамки залучення… Наші солдати, коли вони задіяні й розгорнуті, повинні реагувати й відповідати на рішення головнокомандувача і, якщо вони опиняються в конфліктній ситуації, відповідати на неї,

– заявив Еммануель Макрон.

За його словами, європейські війська не будуть розміщувати на лінії фронту, і їх не залучатимуть проти російських сил відразу. Президент Франції зазначив, що вони "переконуватимуть росіян не здійснювати повторний напад", утримуючи ключові міста та стратегічні бази.

"Тож ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифістський підхід… Єдині, хто міг би в цей момент спровокувати конфлікт, войовничу ситуацію, були б росіяни, якби вони знову вирішили розпочати агресію", – додав він.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, наразі європейські воєначальники та планувальники розглядають низку можливих варіантів передбачають декілька сценаріїв, щодо яких триває підготовка задля їхнього розгляду і схвалення лідерів союзних країн.

Співрозмовник видання, ознайомлений із цим питанням розповів, що одним з можливих варіантів, на якому наполягає Франція, є розгортання членами коаліції значної кількості сил в центральній Україні, ймовірно, уздовж Дніпра, "якомога далі від лінії фронту".

Також серед інших можливих варіантів, які розглядають, є розгортання сил ще далі від фронтів, на крайньому заході України або в сусідній країні.