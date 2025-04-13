Чи справді всього 6 країн готові відправити війська в Україні: естонський міністр відповів
- APF заявило, що близько 6 країн готові відправити війська в Україну, але міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що таких країн більше.
- Україна має подати запит на присутність європейських сил і вирішити питання мандату, правил ведення бойових дій та припинення вогню.
- "Коаліція охочих" перебуває на етапі планування, і готового плану щодо України наразі немає.
APF заявило, що в рамках "коаліції охочих" близько 6 країн готові відправити свої війська в Україну. Проте в Естонії кажуть, що таких країн набагато більше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура для "Радіо Свобода".
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На якій стадії зараз план щодо миротворців в Україні
Ханно Певкур не погодився, що лише 6 країн готові розгорнути свої війська на території України. "Таких точно більше. Просто зараз є питання, які потрібно вирішити", – зазначив він.
Міністр оборони зауважив, що перш за все Україна має звернутися із проханням про присутність європейських сил. По-друге, потрібно розв'язати низку питань: який буде мандат, які правила ведення бойових дій, чи вже має діяти припинення вогню.
Коли ми зможемо вирішити ці питання, а також деякі інші – зокрема з військового планування, – тоді ми зможемо побачити значно більшу кількість країн, готових бути в Україні, щоб відновлювати українські сили і зосередитися, як я вже казав, саме на цьому,
– вказав Певкур.
Водночас, за слова європейського посадовця, найкращим стримуванням є сильна та боєздатна українська армія.
Глава Міноборони Естонії додав, що наразі "коаліція охочих" лише на етапі планування, готового плану щодо України наразі немає.