Постраждають не лише Китай і США: як нові тарифи Трампа змінюють світ

Китай вирішив запровадити мито в розмірі 34% на всі американські товари. Це відповідь на запровадження нових тарифів США, про які напередодні оголосив Дональд Трамп.

Президент США так і не зрозумів, як на міжнародній арені виглядає Китай та скільки сили він набрав. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов, зауваживши, що Трамп завжди ухвалював імпульсивні рішення.

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Як нові мита вплинуть на світ

З самого початку було очевидно, що США зіштовхнуться з серйозними труднощами, якщо вирішать вступати у конфронтацію з Китаєм. В оточенні Трампа є дві групи людей, які дотримуються кардинально інших поглядів на відносини з Пекіном. Одні радять домовлятися, інші – дотримуватися жорсткої політики.

Ми постійно спостерігатимемо за непослідовністю Сполучених Штатів, оскільки розуміння процесів Дональдом Трампом – мінливе й нестабільне. Жертвами цього будуть не лише США та Китай, а вся світова економіка,

– підкреслив Дмитро Єфремов.

У руках Трампа все ще є один козир. Мовиться про контроль за технологіями, які частково зберігають США, а також за ресурсами, на основі яких працюють сучасні технології. Вони пов'язані з мікроелектронікою, Штучним інтелектом, обчислювальними потужностями. Там Сполучені Штати досі лідирують, але Китай наздоганяє.

З іншого боку, Пекін контролює значну частку виробництва рідкісноземельних корисних копалин, які є визначальними для створення мікроелектроніки та продукції сучасного спрямування. Китай також контролює виробництво літію та деяких схожих металів, які потрібні для накопичувальних засобів електроенергії, розподільчих систем.

Отже, Китай має свої важелі, щоб тиснути на США. Разом з 34% мит, які вже ввели у відповідь, країна також додала обмеження на експорт для деякої групи рідкісноземельних металів,

– зауважив Дмитро Єфремов.

У такій ситуації зустріч лідерів двох країн є дуже потрібною, але одразу виникають питання, на чиїй території вона відбудеться. Це пов'язано з символізмом для інших країн, адже у чиїй країні запланують зустріч, того і вважатимуть лідером. Оптимальний варіант – міжнародні майданчики.

Крім цього, Трамп може використати зустріч для піару й натиснути на Сі Цзіньпіна. Китай дуже чутливий до таких іміджевих вчинків і дотримується зовсім іншої політики, ніж президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит на товари більшості країн світу. Мінімальна ставка починалася з 10%, окремо в списку були Китай і Тайвань. Для них тарифи становили 34% і 32% відповідно.