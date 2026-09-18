У Росії зростають панічні настрої через можливу мобілізацію після виборів, – Bloomberg

Влада Росії розглядає можливість проведення нової хвилі мобілізації до кінця року із залученням додаткових 300 тисяч осіб після завершення парламентських виборів. Кремль уже підготував цифрову інфраструктуру для автоматичного вручення електронних повісток і закриття кордонів без офіційних оголошень.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на європейські спецслужби та внутрішні документи.

Чого бояться росіяни?

Чиновники в Кремлі та військових комісаріатах останніми місяцями активно відкривають рахунки в іноземних банках, переводять активи за кордон і вивозять своїх родичів із країни.

Причиною таких дій стало зростання побоювань щодо масового призову, який може розпочатися одразу після голосування на парламентських виборах у Росії.

На відміну від мобілізації восени 2022 року, цього разу влада Росії може уникнути офіційних публічних оголошень. За останні два роки в країні створили Єдиний військовий реєстр, який автоматично інтегрований із податковою службою, поліцією, медичними закладами та прикордонним контролем.

Згідно з новими правилами, електронна повістка вважається юридично врученою через сім днів після її розміщення на онлайн-порталі. З моменту публікації сповіщення для призовника автоматично набуває чинності заборона на виїзд із країни.

Якщо людина не з'являється до військкомату протягом 20 днів, система запускає автоматичні санкції. Вони передбачають блокування послуг з реєстрації транспорту, операцій з нерухомістю, доступу до кредитів та статусу самозайнятого.

Дефіцит добровольців та значні втрати

Необхідність додаткового призову виникла через скорочення потоку добровольців, яких раніше залучали високими виплатами. За даними аналітиків, з січня по серпень російські регіони набрали близько 234 тисяч контрактників, що суттєво менше порівняно з 260 тисячами за аналогічний період минулого року.

За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, щомісячні втрати російських військ у липні та серпні сягали 42 тисяч осіб загиблими та пораненими. Для покриття таких втрат країні-агресору потрібно залучати щонайменше 400 тисяч нових військових щороку.

Військова ситуація свідчить про брак живої сили як для концентрації сил на головному напрямку наступу, так і для надійного прикриття лінії фронту,

– зазначив керівник дослідницької групи Re: Russia Кирило Рогов.

Попри заяви російського керівництва про постійне просування на сході України, літній наступ дався окупантам вкрай важко. За даними аналізу DeepState, з травня по серпень російські війська захопили лише 155 квадратних кілометрів території порівняно з 2037 квадратними кілометрами за той самий період торік.

Розрахунки показують, що за кожен захоплений квадратний кілометр української землі армія Росія втрачає в середньому 317 військовослужбовців убитими або пораненими.