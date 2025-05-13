Індія готова відповісти на нові теракти: Моді попередив Пакистан

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередив Пакистан, що Індія завдасть нових ударів по терористичних укриттях у разі повторних атак на свою територію. Моді підкреслив, що навіть ядерний шантаж з боку Ісламабаду не зупинить Нью-Делі від рішучих дій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC News. Моді підкреслив, що йому не завадить навіть ядерний шантаж з боку Пакистану, який, за його словами, намагається використовувати ядерну зброю як засіб тиску на Індію.

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Індія готова до нових ударів по Пакистану

Ці коментарі стали першими публічними висловлюваннями Моді після того, як індійські війська завдали серії ударів по території Пакистану, знищивши об'єкти, які Нью-Делі вважає "терористичними таборами".

Зі слів прем'єра, Індія продовжить відповідати на терористичні загрози, навіть якщо це потребуватиме нових атак по території Пакистану, вказуючи, що такі дії будуть проведені "на умовах Індії".

Моді запевнив, що "якщо в Індії станеться теракт, на нього буде дана гідна відповідь". Він також наголосив на важливості того, щоб тероризм і переговори не йшли разом, згадавши про неприпустимість будь-якої співпраці з терористами.

Нагадаємо, що останні напруження між Індією та Пакистаном виникли після нападу на індуїстських туристів у Кашмірі, внаслідок якого загинуло 26 людей. Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків, хоча Ісламабад відкидає ці звинувачення і наполягає на тому, що атаки на території Пакистану були спрямовані на цивільні об'єкти, а не на терористичні угрупування.

Незважаючи на це, Індія продовжує наполягати на необхідності нейтралізації терористичних осередків на пакистанській території. Раніше, в результаті чотирьох днів інтенсивних перестрілок, країни підписали угоду про припинення вогню, яку сприяв президент США Дональд Трамп. Але, як зазначив Моді, тероризм не може бути частиною будь-яких переговорів і міжнародних угод.