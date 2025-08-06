Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня здійснить перший за понад сім років візит до Китаю. Він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про майбутній візит Моді до Китаю?

За словами джерела агентства, Моді прибуде до Китаю для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, який стартує 31 серпня.

Його поїздка відбуватиметься на тлі загострення відносин між Індією та Сполученими Штатами. Зокрема, Вашингтон ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії. Також президент США Дональд Трамп пригрозив подальшими санкціями через купівлю Індією російської нафти.

Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь стане першою його поїздкою до КНР з 2018 року. Пізніше відносини між Індією та Китаєм суттєво погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.

Зазначається, що у жовтні минулого року Моді та китайський лідер Сі Цзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії, що призвело до покращення відносин між двома країнами Нині Індія та Китай поступово знижують напругу, яка заважала діловим відносинам та подорожам між країнами.