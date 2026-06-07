Партія комуністів Молдови змінила лідера вперше за 30 років

У Партії комуністів Республіки Молдова вперше за весь час існування політичної сили відбулася зміна керівництва. Після більш ніж 30 років на чолі партії Владімір Воронін залишив посаду лідера.

Новою очільницею ПКРМ стала депутатка Діана Караман. Про це повідомляє Newsmaker.

Дивіться також Таємний агент Путіна: як лауреат премії Черчилля допоміг Росії перемогти на виборах у Болгарії

Що відомо про історичну зміну у керівництві ПКРМ?

Рішення про зміну лідера ухвалили під час з’їзду Партії комуністів Республіки Молдова, який відбувся у суботу, 6 червня. Делегати проголосували за нову очільницю – Діану Караман, яка є чинною депутаткою молдовського парламенту.

Це перший випадок за всю історію ПКРМ, коли партія офіційно змінила свого керівника, адже з моменту заснування її незмінним лідером був Владімір Воронін. Водночас для нього делегати передбачили спеціальний статус – "почесний голова", який дозволяє йому зберегти символічну роль у політичній структурі. Для цього на з’їзді навіть внесли зміни до статуту та затвердили нову редакцію партійної програми.

Владімір Воронін очолював Партію комуністів понад 30 років і залишався однією з найвпливовіших фігур молдовської політики пострадянського періоду. Політик народився у 1941 році, а у травні 2026 року йому виповнилося 85 років.

Його політична кар’єра почалася ще за радянських часів, коли він працював у різних державних структурах. У 2001 – 2009 роках Воронін обіймав посаду президента Молдови, коли ПКРМ була правлячою партією в країні. Саме цей період вважається піком політичного впливу комуністів у країні.

Зміну керівництва ПКРМ пов'язують із поступовим оновленням партії та падінням її електоральних результатів. На парламентських виборах 2019 року комуністи вперше отримали найгірший результат в історії та не подолали прохідний бар’єр.

У 2021 році вони повернулися до парламенту у блоці з Партією соціалістів Ігоря Додона, отримавши 10 мандатів. На виборах 2025 року цей блок уже мав 8 мандатів, що свідчить про подальше зниження підтримки.

Попри це, ПКРМ продовжує залишатися частиною парламентської політики Молдови, хоча її роль значно зменшилася порівняно з початком 2000-х років.

Чи підтримує Молдова Росію у війні, якщо в країні досі існують комуністичні партії?

Росія використовує території Молдови, невизнаного Придністров’я, Румунії та Білорусі для прокладання маршрутів своїх ударних безпілотників у напрямку України.

За словами військових, дрони часто обходять зони ураження української ППО, використовуючи складні траєкторії польоту через суміжні території.

Окремо зазначається, що на території Білорусі, ймовірно, можуть бути встановлені вишки з ретрансляторами, які допомагають російським безпілотникам зберігати зв’язок і підвищують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Це дозволяє дронам ефективніше долітати до західних регіонів України, зокрема вздовж білоруського кордону.

Водночас у Повітряних силах підкреслюють, що не можуть точно підтвердити розташування пунктів управління на території Білорусі, але не виключають такої можливості. Українська розвідка, за словами військових, може володіти більш детальною інформацією щодо цих об’єктів і схем управління безпілотниками.