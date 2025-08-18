Двосторонні переговори Трампа і Зеленського завершилися. Підсумовуючи їх, президент США сказав, чи ймовірна мирна угода між Україною та США.

Американський лідер заявив, що йому вдалося обговорити багато тем із Зеленським. Він назвав їхню зустріч успішною, передає 24 Канал. Дивіться також Треба поважати домовленості й війна закінчиться, – Сікорський про гарантії безпеки для України Чи досяжна мирна угода між Києвом і Москвою? Президент США запевнив, що сьогодні разом із очільником України та главами європейських урядів вони досягнуть домовленостей з усіх питань. Дональд Трамп наголосив, що "мирна угода врешті-решт – цілком досяжна".