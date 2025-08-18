Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского завершились. Подытоживая их, президент США сказал, вероятно ли мирное соглашение между Украиной и США.

Американский лидер заявил, что ему удалось обсудить многие темы с Зеленским. Он назвал их встречу успешной, передает 24 Канал. Смотрите также Надо уважать договоренности и война закончится, – Сикорский о гарантиях безопасности для Украины Достижимо ли мирное соглашение между Киевом и Москвой? Президент США заверил, что сегодня вместе с главой Украины и главами европейских правительств они достигнут договоренностей по всем вопросам. Дональд Трамп подчеркнул, что "мирное соглашение в конце концов – вполне достижимо".