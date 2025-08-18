Укр Рус
Возможна ли мирная сделка: что сказал Трамп после встречи с Зеленским
18 августа, 22:04
Возможна ли мирная сделка: что сказал Трамп после встречи с Зеленским

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Трамп и Зеленский провели двусторонние переговоры, которые президент США назвал успешными.
  • Трамп заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой вполне достижимо.

Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского завершились. Подытоживая их, президент США сказал, вероятно ли мирное соглашение между Украиной и США.

Американский лидер заявил, что ему удалось обсудить многие темы с Зеленским. Он назвал их встречу успешной, передает 24 Канал.

Достижимо ли мирное соглашение между Киевом и Москвой?

Президент США заверил, что сегодня вместе с главой Украины и главами европейских правительств они достигнут договоренностей по всем вопросам.

Дональд Трамп подчеркнул, что "мирное соглашение в конце концов – вполне достижимо".

 

 