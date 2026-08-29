США отримають контроль над нафтою Венесуели: Трамп оголосив про "найбільшу угоду в історії"

Світовий енергетичний ринок готується до масштабних перерозподілів через несподівану угоду між США та Венесуелою. Вона дозволить взяти під контроль понад 60 мільярдів барелів її підтверджених запасів нафти.

Президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social про укладення "історичної" нафтової угоди з Венесуелою. За його словами, американська сторона забезпечила мажоритарний контроль над понад 65 мільярдами барелів підтверджених запасів нафти без жодних витрат для американського бюджету.

Деталі нафтової домовленості

За інформацією джерел CBS News в американській адміністрації, тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес надала новоствореному спільному приватному підприємству 100-річну концесію на розробку родовищ. Запаси цих ділянок оцінюють у 63 мільярди барелів, а уряд США отримає 55% частки в цій структурі.

Американські посадовці наголошують, що створене підприємство стане другим за величиною корпоративним власником підтверджених запасів нафти у світі, поступаючись лише саудівській компанії Saudi Aramco.

Для венесуельського народу ця угода принесе майже 100 мільярдів доларів приватних інвестицій, підтримає тисячі високооплачуваних робочих місць і сприятиме відбудові економіки Венесуели,

– зазначив державний секретар США Марко Рубіо.

Контекст та стан галузі

Наразі точно невідомо, які саме компанії візьмуть участь у реалізації проєкту. Проте у Венесуелі залишились лише кілька іноземних нафтогазових гігантів, серед яких американська Chevron, іспанська Repsol та італійська Eni. Більшість інших великих гравців ринку залишили країну майже 20 років тому через націоналізацію активів за часів експрезидента Уго Чавеса.

За даними Управління енергетичної інформації США, Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, що перевищують 300 мільярдів барелів. Водночас нафтова галузь країни тривалий час занепадала через хронічне недофінансування, зношеність інфраструктури та жорсткі міжнародні обмеження.

До слова, західні журналісти побували на нафтопереробних заводах "Амуай" і "Кардон" та з'ясували, що підприємства перебувають в аварійному стані через відсутність належного обслуговування. За даними аналітиків, це суттєво ускладнює відновлення нафтової інфраструктури Венесуели, попри обіцянки Вашингтона залучити 100 мільярдів доларів іноземних інвестицій.