Сі Цзіньпін розуміє, якою буде відповідь, якщо Китай нападе на Тайвань, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін розуміє, якою буде відповідь США, якщо його країна вирішить напасти на Тайвань. Американський лідер також запевнив, що стане на захист острівної держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа журналістці Норі О'Доннелл у програмі 60 Minutes.

Що сказав Трамп щодо відповіді Сі Цзіньпіну у разі нападу на Тайвань?

У президента США поцікавилися, чи стануть американські війська на захист Тайваню у разі нападу Китаю. Дональд Трамп на це дав ствердну відповідь.

Ви дізнаєтесь, якщо це станеться, і він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) розуміє відповідь на це... Він це не порушував (тему Тайваню під час зустрічі – 24 Канал). Люди були трохи здивовані цим. Він ніколи не порушував це питання, бо він розуміє, і розуміє дуже добре (наслідки – 24 Канал),

– сказав Дональд Трамп.

На питання інтерв'юерки про те, чому американський лідер зрештою не може чесно відповісти, на які дії підуть США, Трамп сказав, що просто не хоче розкривати своїх секретів.

"Я не хочу бути тим, хто розказує вам точно, що станеться, якщо щось трапиться... І він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) відкрито казав, і його люди відкрито казали на зустрічах: "Ми нічого не зробимо, поки Трамп президент", бо знають наслідки", – пояснив глава Білого дому.

Дональд Трамп сказав, що Сі Цзіньпін знає про наслідки від США у разі можливого нападу на Тайвань / Відео з акаунту 60 Minutes у соцмережі Х

До речі, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна у Південній Кореї мала добрі знаки. На думку експерта, можна констатувати що процес поступового зближення США та Китаю пішов.

Як пройшла зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї?