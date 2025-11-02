Си Цзиньпин понимает, каким будет ответ, если Китай нападет на Тайвань, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает, каким будет ответ США в случае нападения на Тайвань, но не раскрыл, какие именно действия будут приняты.
- Трамп отметил, что во время его президентства Китай не решится на агрессию против Тайваня, зная возможные последствия.
Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин понимает, каким будет ответ США, если его страна решит напасть на Тайвань. Американский лидер также заверил, что встанет на защиту островного государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа журналистке Нори О'Доннелл в программе 60 Minutes.
Что сказал Трамп относительно ответа Си Цзиньпину в случае нападения на Тайвань?
У президента США поинтересовались, станут ли американские войска на защиту Тайваня в случае нападения Китая. Дональд Трамп на это дал утвердительный ответ.
Вы узнаете, если это произойдет, и он (Си Цзиньпин – 24 Канал) понимает ответ на это... Он это не поднимал (тему Тайваня во время встречи – 24 Канал). Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал этот вопрос, потому что он понимает, и понимает очень хорошо (последствия – 24 Канал),
– сказал Дональд Трамп.
На вопрос интервьюера о том, почему американский лидер в конце концов не может честно ответить, на какие действия пойдут США, Трамп сказал, что просто не хочет раскрывать своих секретов.
"Я не хочу быть тем, кто рассказывает вам точно, что произойдет, если что-то случится... И он (Си Цзиньпин – 24 Канал) открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы ничего не сделаем, пока Трамп президент", потому что знают последствия", – объяснил глава Белого дома.
Дональд Трамп сказал, что Си Цзиньпин знает о последствиях от США в случае возможного нападения на Тайвань / Видео с аккаунта 60 Minutes в соцсети Х
Кстати, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее имела хорошие знаки. По мнению эксперта, можно констатировать что процесс постепенного сближения США и Китая пошел.
Как прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее?
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина происходила 30 октября 2025 года в Пусане, что в Южной Корее. Разговор обоих лидеров длился 1 час 40 минут.
После встречи американский лидер сказал, что разговор был это "удивительной" встречей, а Си Цзиньпина – замечательным лидером. Также Трамп отметил, что касался с китайским главой темы войны в Украине.
Также после разговора с Си Трамп согласился снизить пошлины до 47% и отменить сборы для китайских судов. В то же время Китай возобновит экспорт редкоземельных металлов в год.
Интересно, что впоследствии Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что его встреча с Си Цзиньпином приведет к "вечному миру и успеху". Он также сказал, что "пусть Бог благословит как Китай, так и США".