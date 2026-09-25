Країнам НАТО доведеться збивати російські літаки та дрони, – президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність рішучої реакції НАТО на систематичні порушення повітряного простору альянсу з боку Росії. За його словами, стриманість союзників сприймається Москвою як слабкість, тому країнам блоку доведеться збивати російські літаки та безпілотники.

Як повідомляє видання Fox News, заява чеського лідера лунала на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Яка позиція Петера Павела щодо відповіді на російську агресію?

Колишній голова Військового комітету НАТО наголосив, що прагнення країн альянсу уникнути ескалації ризикує надіслати Кремлю хибний сигнал.

Я побоююся, що вони побачать відсутність у нас волі до рішучих дій. У російському розумінні це означає слабкість. А вони поважають силу,

– підкреслив Петр Павел.

Попередження президента Чехії пролунало на тлі чергових провокацій на східному фланзі блоку. Зокрема, російський військовий вертоліт Мі-8 перетнув кордон Польщі з боку Калінінграда, а в повітряний простір Румунії влетів неідентифікований об'єкт із напрямку України.

Москва провокує альянс за сирійським сценарієм

Чеський політик зазначив, що нинішня поведінка Росії повністю повторює методи, які вона застосовувала раніше в інших регіонах. Він згадав випробування американських пілотів у небі над Сирією та неодноразові порушення повітряного простору Туреччини, які тривали до збиття російського військового літака у 2015 році.

З одного боку, вони провокують. З іншого – перевіряють, якою буде наша реакція,

– висловився президент Чехії.

За його словами, у НАТО вже існують процедури реагування на випадок ненавмисного порушення повітряного простору, включаючи попередження екіпажів та спроби встановити зв'язок. Однак у разі умисних дій союзники мусять переходити до жорсткіших заходів.

"Якщо це робиться навмисно і порушник не реагує на наші заходи, нам доведеться діяти, оскільки в іншому разі Росія просто піде далі", – зазначив він.

Виснаження складів та вразливість оборонпрому

Окрім повітряних загроз, чеський лідер звернув увагу на вразливість західного оборонно-промислового комплексу. Війни в Україні та на Близькому Сході викрили гострий дефіцит боєприпасів, особливо високоточного озброєння.

З огляду на обсяги боєприпасів – особливо високоточних, – що витрачаються за короткий проміжок часу, ми по обидва боки Атлантики чудово розуміємо, наскільки нам не вистачає запасів такого озброєння,

– сказав Петр Павел.

Він закликав Європу та США негайно реформувати системи закупівель і прискорити виробництво зброї, оцінивши існуючі процедури як надзвичайно тривалі та неповороткі.

Петр Павел також висловив скептицизм щодо готовності Володимира Путіна до реальних мирних переговорів. На його думку, вимоги Москви фактично позбавляють Україну суверенітету, тому справжній процес можливий лише після припинення вогню без попередніх умов.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті , військова розвідка Данії попередила про зростання ризиків обмеженого військового нападу Росії на країни НАТО. Водночас головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Альянс має достатньо можливостей для захисту кожного сантиметра своєї території.

Також раніше ми писали , що європейські спецслужби фіксують активізацію російських гібридних атак і диверсій, за допомогою яких Кремль намагається послабити підтримку України та перевірити готовність НАТО до застосування статті 5.