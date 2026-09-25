Как сообщает издание Fox News, заявление чешского лидера прозвучало в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Какова позиция Петера Павела в отношении ответа на российскую агрессию?

Бывший председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что стремление стран альянса избежать эскалации рискует послать Кремлю ложный сигнал.

Я опасаюсь, что они увидят отсутствие у нас воли к решительным действиям. В российском понимании это означает слабость. А они уважают силу,

– подчеркнул Петр Павел.

Предупреждение президента Чехии прозвучало на фоне очередных провокаций на восточном фланге блока. В частности, российский военный вертолет Ми-8 пересек границу Польши со стороны Калининграда, а в воздушное пространство Румынии вошел неопознанный объект со стороны Украины.

Москва провоцирует альянс по сирийскому сценарию

Чешский политик отметил, что нынешнее поведение России полностью повторяет методы, которые она применяла ранее в других регионах. Он упомянул испытания американских пилотов в небе над Сирией и неоднократные нарушения воздушного пространства Турции, которые продолжались до сбивания российского военного самолета в 2015 году.

С одной стороны, они провоцируют. С другой – проверяют, какой будет наша реакция,

– заявил президент Чехии.

По его словам, в НАТО уже существуют процедуры реагирования на случай непреднамеренного нарушения воздушного пространства, включая предупреждения экипажам и попытки установить связь. Однако в случае умышленных действий союзники должны переходить к более жестким мерам.

"Если это делается умышленно и нарушитель не реагирует на наши меры, нам придется действовать, поскольку в противном случае Россия просто пойдет дальше", – отметил он.

Истощение запасов и уязвимость оборонной промышленности

Помимо воздушных угроз, чешский лидер обратил внимание на уязвимость западного оборонно-промышленного комплекса. Войны в Украине и на Ближнем Востоке выявили острый дефицит боеприпасов, особенно высокоточного вооружения.

Учитывая объемы боеприпасов – особенно высокоточных, – которые расходуются за короткий промежуток времени, мы по обе стороны Атлантики прекрасно понимаем, насколько нам не хватает запасов такого вооружения,

– сказал Петр Павел.

Он призвал Европу и США немедленно реформировать системы закупок и ускорить производство оружия, оценив существующие процедуры как чрезвычайно длительные и неповоротливые.

Петр Павел также выразил скептицизм относительно готовности Владимира Путина к реальным мирным переговорам. По его мнению, требования Москвы фактически лишают Украину суверенитета, поэтому настоящий процесс возможен только после прекращения огня без предварительных условий.

Что было известно ранее?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, военная разведка Дании предупредила о росте рисков ограниченного военного нападения России на страны НАТО. В то же время главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что у Альянса достаточно возможностей для защиты каждого сантиметра своей территории.

Также ранее мы писали, что европейские спецслужбы фиксируют активизацию российских гибридных атак и диверсий, с помощью которых Кремль пытается ослабить поддержку Украины и проверить готовность НАТО к применению статьи 5.