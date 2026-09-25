Такое заявление 24 сентября сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич, пишет Reuters.

Как в НАТО оценивают угрозу со стороны России?

Комментируя возможность ограниченного российского нападения на территорию НАТО, Гринкевич подчеркнул, что Альянс готов к такому сценарию.

По его словам, такое развитие событий "маловероятно, но его нельзя исключать".

Генерал также отверг предположение, что Владимир Путин может воспользоваться ослаблением американских запасов высокоточных дальнобойных ракет после войны США с Ираном.

Абсолютно нет. Ему лучше не пытаться сделать это во время моего дежурства,

– заявил Гринкевич.

Он добавил, что у НАТО достаточно возможностей для защиты каждого сантиметра своей территории.

По словам генерала, если Альянс начнет фиксировать новые угрозы, он обладает необходимыми полномочиями для принятия мер, чтобы сдержать любую агрессию против НАТО.

Отметим, что заявление командующего Объединенными силами НАТО в Европе прозвучало после предупреждения военной разведки Дании. Она считает, что в ближайшие месяцы Россия, вероятно, усилит гибридную войну против Запада.

В частности, существует "небольшой, но растущий риск" того, что Москва может осуществить ограниченное военное нападение на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

"Это вызывает беспокойство", – сказал Гринкевич, комментируя ряд инцидентов последних недель.

Среди них – попытка атаки беспилотника в районе немецкого аэропорта Лейпциг/Галле и случай, когда российское судно выпустило сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета.

В то же время генерал подчеркнул, что у Альянса есть необходимые возможности и механизмы для контроля над этими рисками.