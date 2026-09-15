Об этом сообщает официальный новостной портал Командования обороны Дании. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Российский корабль обстрелял вертолет Дании: что известно об инциденте?

14 сентября 2026 года российский военный фрегат совершил опасную провокацию, выпустив две сигнальные ракеты по легкому многоцелевому вертолету AS-550 Fennec Датских военно-воздушных сил. Инцидент произошел во время выполнения плановой миссии по фотофиксации российского корабля, который следовал по международным водам Балтийского моря.

Все это происходило к югу от портового города Гедсер, как пишет Sweden Herald, который расположен на южной оконечности датского острова Фальстер и является самой южной точкой Скандинавии. Эта акватория является критически важным судоходным коридором, через который российские военные корабли регулярно совершают переходы с базы в Балтийске Калининградской области к Северному морю.

По данным оборонного ведомства Дании, одна из выпущенных пиротехнических ловушек пролетела в непосредственной близости от датского вертолета. Сигнальные ракеты такого типа на море обычно используются для привлечения внимания или оповещения о бедствии.

Они не являются боевым оружием поражения, но их запуск в непосредственной близости от воздушного судна создает колоссальную угрозу для безопасности полета. Высокая температура горения пиротехнической смеси способна серьезно повредить двигатель или лопасти вертолета – к счастью, на этот раз экипаж и вертолет не пострадали.

Как отреагировало МИД Дании?

Реакция Копенгагена на этот инцидент была мгновенной. Министерство иностранных дел Дании немедленно вызвало посла России Владимира Барбина в посольство для предоставления официальных объяснений относительно действий российских моряков, как пишут в The Intelligent.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус назвал инцидент чрезвычайно серьезным и таким, что "свидетельствует о сдвиге границ в готовности российской стороны идти на риски". Действия российского экипажа он охарактеризовал как крайне непрофессиональное мореплавание, при этом подчеркнув, что Копенгаген не поддастся запугиванию.

У нас есть абсолютно легитимная задача следить за тем, что происходит, и Вооруженные силы будут продолжать выполнять эту задачу в будущем,

– подчеркнул Бруус.

К слову, в начале сентября Барбина уже вызвали в МИД из-за солидарности Дании с Германией после инцидента с обнаружением дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. А еще ранее датская служба безопасности и разведки заявляла о подготовке Россией диверсионных актов против оборонного сектора страны, что является частью более широкой тактики гибридной войны в регионе Балтийского моря.