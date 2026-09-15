Про це повідомляє офіційний портал новин Командування оборони Данії. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Корабель Росії обстріляв вертоліт Данії: що відомо про інцидент?

Російський військовий фрегат 14 вересня 2026 року здійснив небезпечну провокацію, випустивши дві сигнальні ракети по легкому багатоцільовому гелікоптеру AS-550 Fennec Данських Військово-повітряних сил. Інцидент стався під час виконання планової місії з фотофіксації російського корабля, який прямував міжнародними водами Балтійського моря.

Відбувалося це все на південь від портового міста Гедсер, як пише Sweden Herald, що розташоване на південному краї данського острова Фальстер і є найпівденнішою точкою Скандинавії. Ця акваторія є критично важливим судноплавним коридором, через який російські військові кораблі регулярно здійснюють переходи з бази у Балтійську Калінінградської області до Північного моря.

За даними оборонного відомства Данії, одна з випущених піротехнічних пасток пройшла у безпосередній близькості від данського вертольота. Такого штибу сигнальні ракети на морі зазвичай використовують для привернення уваги чи сповіщення про лихо.

Вони не є бойовою зброєю ураження, але їхній запуск упритул до повітряного судна створює колосальну загрозу для безпеки польоту. Висока температура горіння піротехнічної суміші здатна серйозно пошкодити двигун або лопаті гелікоптера – на щастя, цього разу екіпаж та машина не зазнали ушкоджень.

Як відреагувало МЗС Данії?

Реакція Копенгагена на цей інцидент була миттєвою. Міністерство закордонних справ Данії негайно викликало посла Росії Володимира Барбіна до посольства для надання офіційних пояснень щодо дій російських моряків, як пишуть у The Intelligent.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус назвав інцидент надзвичайно серйозним та таким, що "свідчить про зсув кордонів у готовності російської сторони йти на ризики". Дії російського екіпажу він охарактеризував як вкрай непрофесійне мореплавство, і при цьому він наголосив, що Копенгаген не піддасться на залякування.

У нас є абсолютно легітимне завдання стежити за тим, що відбувається, і Збройні сили продовжуватимуть виконувати це завдання в майбутньому,

– наголосив Бруус.

До слова, на початку вересня Барбіна вже викликали до МЗС через солідарність Данії з Німеччиною після інциденту з виявленням дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига. А ще раніше данська служба безпеки та розвідки заявляла про підготовку Росією диверсійних актів проти оборонного сектору країни, що є частиною ширшої тактики гібридної війни у регіоні Балтійського моря.