Готуючись до потенційної російської агресії, країни-члени Альянсу почали купувати більше танків, а також розробляти нові моделі. НАТО не зважає на досвід війни в Україні, де дрони миттєво перетворюють важку техніку на охоплені полум'ям уламки заліза.

Танки виявилися вразливими до атак дронів, а тому їх обмежено використовують на війні в Україні. Відкриті джерела показують, що за час бойових дій тисячі машин було знищено. Попри це, НАТО готове робити великі ставки на бронетехніку, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Чому Альянс робить ставку на танки у майбутній війні з Росією?

Низка країн НАТО оголосила про нові закупівлі танків цього року. Швеція та Чехія купують по 44 німецьких основних бойових танки Leopard 2A8, Нідерланди – 46, Хорватія – до 50. Польща заявила про купівлю 180 південнокорейських K2 Black Panther. Литва своєю чергою купує танки вперше в історії.

Німеччина також робить ставку на власні танки, розгортаючи Leopard 2A8 у новій бригаді в Литві – першій великій постійній бригаді за кордоном з часів Другої світової війни. Командир бригади сказав Business Insider, що війна показала: танки будуть ключовими для захисту НАТО. Модель 2A8 – найсучасніший Leopard від KNDS Deutschland, з модифікаціями на основі уроків з України, зокрема захистом від дронів.

Крім того, великі європейські оборонні компанії Leonardo та Rheinmetall минулого року оголосили про спільне підприємство для розробки та виробництва танків і бронетехніки, а німецька компанія RENK інвестувала 585 мільйонів доларів у виробничі потужності цього року. Литовська Aurida Engineering створила перший в країні вітчизняний MRAP. Також близько 12 європейських країн активно розробляють нове покоління основного бойового танка для майбутніх боїв – Main Armored Tank of Europe.

США та Європа роблять ставку на танки, виходячи із власного довіду воєн. Так, у конфліктах на Близькому Сході, де США та союзники мали перевагу в повітрі, танки відігравали вирішальну роль, очолюючи стрімкі атаки, як Thunder Run у Багдаді 2003 року, або у війні в Перській затоці 1991 року.

Такого ефекту не було видно в Україні. Ця війна перетворилася на виснажливий конфлікт з переважно статичними фронтами, де обидві сторони будують оборонні позиції – окопи, бетонні бар'єри, мінні поля, а дрони літають над головами. Це не ті умови, де танки ефективні.

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон, колишній офіцер британської армії, сказав Business Insider, що позиційна війна знизила ефективність танків, адже мобільність "завжди була їхньою найважливішою якістю". Остання велика спроба України застосувати танки була під час контрнаступу 2023 року. Вона намагалася використати нові західні танки в масштабних атаках, але зазнала великих втрат через підготовлені оборонні позиції окупантів. Росія своєю чергою продовжує спроби механізованих атак, але без особливого успіху. Дрони ускладнюють операції з технікою, і обидві сторони тепер обережніше застосовують танки.

За словами Джеффрі Едмондса, аналітика Центру морських аналізів, наступна війна в Європі буде відрізнятися від тієї, яка є в Україні. Війна Росії проти НАТО може мати зовсім інший вигляд.

На його думку, НАТО має набагато більшу вогневу міць, що може запобігти виснажливій "дроновій війні", як в Україні.

Бреттон-Гордон каже, що озброєння Альянсу "на багато кроків попереду України і Росії". Захід також модернізує танки з урахуванням загрози дронів і розробляє системи протидії.

Едмондс зауважує, що танки ще потрібні. Вони дають шоковий ефект, довготривалий вогонь. Якщо зменшити вплив дронів і зберегти рухливість, танки все ще ефективні.

Їх просто можна використовувати інакше – тримати далі від фронту. Експерти кажуть, що вони необхідні для захоплення території. Адже в обороні війни не виграти.

За словами де Бреттон-Гордон, "вогнева міць, мобільність і захист залишаються фундаментальними на полі бою", і наразі НАТО продовжує робити ставку на танки.

Що відомо про загрозу війни НАТО та Росії?