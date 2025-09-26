Росія нарощує військову агресію в небі європейських країн, на що НАТО відреагувало намірами протистояти ворожим загрозам. Натомість такі ініціативи в Кремлі назвали "безвідповідальними".

Відповідну заяву зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Про таке повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказав Пєсков у відповідь на готовність НАТО збивати російські літаки?

За словами офіційного представника Путіна, такі заяви є провокаційними та необґрунтованими, а звинувачення на адресу Москви – безпідставними.

Заяви про готовність НАТО збивати російські літаки є безвідповідальними,

– зухвало зауважив Пєсков.

Коментар Пєскова прозвучав у відповідь на публікацію агентства Bloomberg.

Зауважте! Згідно з матеріалом видання, дипломати попередили російських представників, що НАТО не потерпить подібних дій і готове застосовувати силу, включаючи збиття літаків, для захисту свого повітряного простору.

Пєсков різко прокоментував матеріал Bloomberg, назвавши його дуже безвідповідальним.

Представник російського диктатора порадив журналістам звернутися безпосередньо до агентства з питанням, звідки в них інформація про те, що російські дипломати нібито визнали порушення свідомими.

Дмитро Пєсков підкреслив, що про таке навіть не хочеться говорити, адже всі звинувачення Росії в тому, що її військові літаки порушували чийсь повітряний простір нібито не мають жодних переконливих доказів.

Кремль усіляко уникає детального обговорення теми, вважаючи її провокаційною. За словами Пєскова, подібні заяви становлять серйозну ескалацію конфлікту Росії та Європи, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Російський посол у Бельгії Олексій Мєшков навіть попередив, що збиття російського літака над територією НАТО стане війною.

Як Кремль підсилює військові загрози для Європи?