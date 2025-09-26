У Путина цинично отреагировали на готовность НАТО сбивать российские самолеты
- Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты безответственными и провокационными.
- Кремль считает реакцию НАТО серьезной эскалацией конфликта.
Россия наращивает военную агрессию в небе европейских стран, на что НАТО отреагировало намерениями противостоять враждебным угрозам. Зато такие инициативы в Кремле назвали "безответственными".
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщают пропагандистские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что сказал Песков в ответ на готовность НАТО сбивать российские самолеты?
По словам официального представителя Путина, такие заявления являются провокационными и необоснованными, а обвинения в адрес Москвы – безосновательными.
Заявления о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными,
– дерзко заметил Песков.
Комментарий Пескова прозвучал в ответ на публикацию агентства Bloomberg.
Заметьте! Согласно материалу издания, дипломаты предупредили российских представителей, что НАТО не потерпит подобных действий и готово применять силу, включая сбивание самолетов, для защиты своего воздушного пространства.
Песков резко прокомментировал материал Bloomberg, назвав его очень безответственным.
Представитель российского диктатора посоветовал журналистам обратиться непосредственно к агентству с вопросом, откуда у них информация о том, что российские дипломаты якобы признали нарушения сознательными.
Дмитрий Песков подчеркнул, что о таком даже не хочется говорить, ведь все обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство якобы не имеют никаких убедительных доказательств.
Кремль всячески избегает детального обсуждения темы, считая ее провокационной. По словам Пескова, подобные заявления представляют серьезную эскалацию конфликта России и Европы, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Российский посол в Бельгии Алексей Мешков даже предупредил, что сбивание российского самолета над территорией НАТО станет войной.
Как Кремль усиливает военные угрозы для Европы?
- Российские беспилотники и самолеты терроризируют европейские государства, создавая угрозу для глобальной безопасности.
- Кремль регулярно провоцирует НАТО, запуская авиацию и дроны в небо Европы, в частности над Данией, Польшей, Литвой, Эстонией.
- К слову, в сентябре три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут, прежде чем их заставили вернуться. НАТО сразу отреагировало, заявив о грубом нарушении суверенитета союзной страны, а эстонские силы ПВО подняли в небо собственные самолеты для перехвата.
- В то же время Польша приняла решение сбивать российские дроны над Украиной и Беларусью без согласования с НАТО, подчеркивая готовность к быстрой реакции на угрозы и разрабатывая соответствующий законопроект.
- В свою очередь в Дании из-за частотности российских атак объявили о начале "гибридной войны России против Европы".