Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщают пропагандистские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что сказал Песков в ответ на готовность НАТО сбивать российские самолеты?

По словам официального представителя Путина, такие заявления являются провокационными и необоснованными, а обвинения в адрес Москвы – безосновательными.

Заявления о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными,

– дерзко заметил Песков.

Комментарий Пескова прозвучал в ответ на публикацию агентства Bloomberg.

Заметьте! Согласно материалу издания, дипломаты предупредили российских представителей, что НАТО не потерпит подобных действий и готово применять силу, включая сбивание самолетов, для защиты своего воздушного пространства.

Песков резко прокомментировал материал Bloomberg, назвав его очень безответственным.

Представитель российского диктатора посоветовал журналистам обратиться непосредственно к агентству с вопросом, откуда у них информация о том, что российские дипломаты якобы признали нарушения сознательными.

Дмитрий Песков подчеркнул, что о таком даже не хочется говорить, ведь все обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство якобы не имеют никаких убедительных доказательств.

Кремль всячески избегает детального обсуждения темы, считая ее провокационной. По словам Пескова, подобные заявления представляют серьезную эскалацию конфликта России и Европы, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Российский посол в Бельгии Алексей Мешков даже предупредил, что сбивание российского самолета над территорией НАТО станет войной.

Как Кремль усиливает военные угрозы для Европы?