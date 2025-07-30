Франція зазнала найбільшого витоку інформації в історії в оборонній сфері
- Французька компанія Naval Group зазнала кібератаки, внаслідок чого хакери отримали доступ до 30 гігабайтів секретної інформації.
- Naval Group розпочала технічні розслідування за підтримки команди експертів з кібербезпеки у співпраці з французькою владою.
Французька суднобудівна компанія Naval Group зазнала масштабної кібератаки, в результаті якої хакери отримали доступ до секретної інформації щодо підводних човнів і фрегатів.
Французькі правоохоронні органи вже знають про цю кібератаку, компанія розслідує інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та BleepingComputer.
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Що відомо про кібератаку?
Хакери розкрили 30 гігабайтів інформації, яка, за їхніми словами, містить важливі дані про бойові системи управління підводних човнів і фрегатів. Вони заявили про наявність у них 1 терабайта таких даних.
Хакери не висунули жодних вимог та не казали про викуп. Компанія схарактеризувала такі дії проти неї як "спробу дестабілізації" та "репутаційну атаку", там заявили про розслідування. У витоку міститься:
- вихідний код бойових систем;
- програмне забезпечення для озброєння ядерних субмарин;
- документація по винищувачах "Rafale-M";
- внутрішнє листування, інструкції, мережеві дані;
- середовища для симуляцій.
Naval Group – це головний виробник французьких військових кораблів і підводних човнів, зокрема з ядерною зброєю. Компанія не лише обслуговує французький флот, а й має контракти з урядами та флотами інших країн.
Ми негайно розпочали технічні розслідування за підтримки команди експертів з кібербезпеки та CERT Військово-морської групи у тісній співпраці з французькою владою,
– ідеться в офіційному повідомленні компанії.
Попри вищезгадане, компанія стверджує, що не бачить жодних ознак порушення ІТ-систем, і її діяльність не постраждала.
До слова, нещодавно хакери атакували Національну адміністрацію з ядерної безпеки США через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft. Попередньо, витоку конфіденційної інформації не сталося.