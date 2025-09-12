Навчання "Захід-2025" включають імітацію ядерної війни, – BILD
- Росія і Білорусь проводять масштабні військові навчання "Захід-2025" з імітацією ядерної війни, залучаючи близько 18 тисяч солдатів.
- Польща закрила частину повітряного простору через загрозу російських дронів, а Рада Безпеки ООН розгляне це питання.
Через два дні після того, як російські дрони залетіли у Польщу, Москва і Мінськ почали масштабні маневри "Захід-2025". Цього разу йдеться і про відпрацювання застосування ядерної зброї.
За офіційними даними, у навчаннях беруть участь близько 18 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.
Дивіться також Польща закрила кордон із Білоруссю: натягнули колючий дріт і встановили щити
Як Росія відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї на навчаннях "Захід-2025"?
Офіційно у маневрах беруть участь близько 18 тисяч військових, з яких 5,5 тисячі – росіяни. Основна територія навчань – Білорусь, де Кремль планує випробувати новий ракетний комплекс "Орешник".
Раніше такі сценарії сприймалися радше як теоретичні, але після польоту російських безпілотників 10 вересня у напрямку Лодзі та Гданська напруження на східному фланзі НАТО значно зросло, зазначає військовий експерт BILD Юліан Репке.
Водночас НАТО проводить власні навчання, задіявши 34 тисячі військових, і обидва заходи відбуваються неподалік один від одного із бойовою стрільбою та важкою технікою.
Польща вже закрила частину свого повітряного простору біля кордонів із Білоруссю та Україною, а сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН розгляне питання вторгнення російських дронів.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
- У Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання "Захід-2025", які триватимуть з 12 по 16 вересня.
- Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності відбивати агресію противника.
- За даними Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити у навчаннях 30 тисяч військових.