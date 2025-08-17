Не лише про мир: Мерц розповів, про що Зеленський та лідери Європи говоритимуть із Трампом
- Зеленський і європейські лідери вирушать до Вашингтона для зустрічі з Трампом, щоб обговорити мирні зусилля щодо України.
- Під час зустрічі планується обговорення безпеки, територіальних питань та санкційного тиску на Росію.
Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн вирушить до Вашингтона, де відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Сторони планують обговорити мирні зусилля щодо України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в X.
Про що Зеленський та європейські лідери будуть говорити із Трампом?
Мерц підтвердив, що 18 серпня вирушить до Вашингтона разом із Зеленським та іншими європейськими лідерами.
Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України,
– поділився канцлер.
Речник уряду Німеччини у коментарі ЗМІ також зазначив, що під час зустрічі у Білому домі також може підійматися питання збереження санкційного тиску на Росію.
Нагадаємо, Зеленський прибуде до Вашингтону на зустріч із Трампом у компанії європейських лідерів. Мовиться про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністерку Італії Джоржу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба та президент Франції Емманюеля Макрона.
Крім них, до Вашингтону також прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.