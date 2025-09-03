Через невідомий дрон у Литві не міг приземлитися літак із вищим керівництвом
- Литовський літак з президентом Гітаном Науседою та політичним керівництвом на борту не міг приземлитися через невідомий дрон поблизу аеропорту Вільнюса.
- Борт змушений був кружляти пів години.
Через невідомий дрон литовський військово-транспортний літак Spartan не міг приземлитися. На борту перебувало вище політичне керівництво.
Літак змушений був кружляти у районі аеропорту деякий час. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.
Дивіться також Розвідка Литви сказала, скільки військових візьмуть участь у навчаннях "Захід-2025" у Білорусі
Що відомо про інцидент з дроном у Литві?
На борту літака були президент Гітану Науседу, перша леді Діана Науседієнє та литовська делегація, яка поверталася з Фінляндії.
Літак мав сісти в аеропорту Вільнюса, але під час наближення екіпажу повідомили про невідомий дрон поблизу летовища.
Літаку довелося кружляти над околицями литовської столиці приблизно пів години.
Коли стало зрозуміло, що небезпеки для літака немає, йому дозволили приземлися.
Наразі правоохоронці розслідують, що це був за дрон. Результати мають оприлюднити одразу.
Невідомі дрони уже не вперше фіксують у Литві
Подібний випадок стався 20 серпня. Тоді дрон також помітили поблизу Вільнюського аеропорту. Через це довелося призупинити авіасполучення. Загалом обмеження тривали близько пів години. Про наслідки прольоту цього невідомого безпілотника не повідомляли.
Такий же випадок був у липні. Тоді БпЛА був начинений вибухівкою. Литовські військові успішно знешкодили безпілотника на місці.
Окрім того, до Литви залітала російська "Гербера" зі сторони Білорусі.