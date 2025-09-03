Через невідомий дрон литовський військово-транспортний літак Spartan не міг приземлитися. На борту перебувало вище політичне керівництво.

Літак змушений був кружляти у районі аеропорту деякий час. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Що відомо про інцидент з дроном у Литві?

На борту літака були президент Гітану Науседу, перша леді Діана Науседієнє та литовська делегація, яка поверталася з Фінляндії.

Літак мав сісти в аеропорту Вільнюса, але під час наближення екіпажу повідомили про невідомий дрон поблизу летовища.

Літаку довелося кружляти над околицями литовської столиці приблизно пів години.

Коли стало зрозуміло, що небезпеки для літака немає, йому дозволили приземлися.

Наразі правоохоронці розслідують, що це був за дрон. Результати мають оприлюднити одразу.

Невідомі дрони уже не вперше фіксують у Литві