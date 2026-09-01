Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт офіційно звинуватив Росію у інциденті з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" у серпні. На тлі цього країна закриває генконсульство Росії та "Русскій дом" у Берліні.

Таким чином німецька влада вирішила суттєво обмежити присутність та вплив російських структур на своїй території.

Що відомо про відповідь Німеччини Росії

Уряд вважає, що Німеччина буде і надалі мішенню гібридних атак з боку Росії.

Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а сприймаємо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями,

– сказав Добріндт.

Російське генеральне консульство в Бонні має повністю припинити свою роботу вже до 18 вересня. Крім того, німецька сторона розриває договір про діяльність російського культурного центру "Русский дом" у Берліні.

Окрім ліквідації дипломатичних осередків, влада Німеччини запроваджує значно жорсткіші вимоги для в'їзду російських громадян. Також Берлін планує вжити додаткових заходів проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних санкцій.

Тим часом у МЗС Росії пообіцяли дати відповідь на рішення Німеччини закрити російське генконсульство. Захарова назвала це "антиросійським рішенням".

Вигадали привід. При цьому сам Берлін повністю замазали як розпалювання українського конфлікту, так і участь у терористичних атаках проти мирних жителів. Російській дім давно їм не давав спокою. Тож шукали, за що зачепитися,

– додала росіянка.

До слова, у Німеччині 1 вересня сталася спроба диверсії на електропідстанції Турнов/Прайлак біля Бранденбурга. Невідомі пошкодили кілька ліній електропередач, через що на розташованій неподалік електростанції Єншвальде стався технічний збій.