Про це пише Märkische Allgemeine Zeitung з посланням на джерела зі служб безпеки та компанії.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався вранці у вівторок, 1 вересня, на підстанції Турнов/Прайлак у Бранденбурзі. Вона розташована приблизно за 5 кілометрів від електростанції Єншвальде та використовується для передачі електроенергії від підприємства до мережі.

За даними німецьких ЗМІ, невідомі зловмисники пошкодили кілька ліній електропередач. При цьому підстанція могла зазнати впливу не один раз.

Екстрені служби, які прибули на місце, виявили кілька пристроїв для запуску невеликих ракет. Попередньо їх описують як саморобні конструкції, схожі на звичайні новорічні ракети.

Крім того, на території об'єкта знайшли інші вибухові та запалювальні пристрої, які ще не були використані. На місці працювали вибухотехніки, які мали знешкодити виявлені предмети.

За попередніми висновками, метою зловмисників могло бути порушення роботи енергетичної інфраструктури та масштабне відключення електроенергії на сусідній електростанції.

Через пошкодження ліній електропередач на одному з енергоблоків електростанції Єншвальде стався технічний збій. Оператор мережі 50Hertz підтвердив, що роботу однієї з ліній на короткий час було перервано. Водночас ситуація не призвела до масштабного відключення електроенергії. За інформацією оператора, усі лінії наразі знову працюють, а загальне електропостачання населення не постраждало.

У компанії зазначили, що співпрацюють із відповідними органами безпеки, які встановлюють обставини події. Мешканців регіону також закликали бути особливо уважними та повідомляти поліцію про підозрілих людей чи інциденти.

Поліція підтвердила виявлення поблизу підстанції кількох саморобних вибухових і запалювальних пристроїв. Водночас правоохоронці наразі обережно формулюють обставини інциденту та не підтверджують усі деталі щодо використання саме ракет.

Розслідування передали до Управління кримінальної поліції землі Бранденбург. Правоохоронці мають встановити, хто стоїть за пошкодженням енергетичної інфраструктури та якою була мета зловмисників.

За даними поліції, населення не відчуло безпосередніх наслідків інциденту. Загрози для людей унаслідок виявлених пристроїв наразі немає.

Водночас міністр інфраструктури Бранденбургу Роберт Крумбах назвав подію нападом на критично важливу інфраструктуру. За його словами, пошкодження таких об'єктів може становити загрозу для надійності енергопостачання, економіки та безпеки людей.

Чим важлива електростанція Єншвальде?

Електростанція Єншвальде працює на бурому вугіллі та є найбільшою в Бранденбурзі. Її встановлена потужність становить близько 2000 мегаватів, хоча нині працює лише частина енергоблоків.

Станція забезпечує електроенергією регіон і також бере участь у теплопостачанні міста Котбус. Саме тому пошкодження підстанції, яка забезпечує передачу електроенергії від електростанції до мережі, могло мати серйозніші наслідки.

Один із блоків електростанції потужністю 500 мегаватів планують вивести з експлуатації наприкінці 2028 року в рамках поступової відмови Німеччини від вугілля.