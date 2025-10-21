Санае Такаїчі стане першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Японії. Раніше вона була міністркою економічної безпеки та внутрішніх справ.

Офіційно вона обійме свою посаду після церемонії інавгурації з Імператором Японії Нарухіто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters,

Що відомо про нову прем'єрку Японії?

Такаїчі отримала 237 голосів, перевершивши більшість у палаті з 465 місць. Їй потрібно було 233 голоси, щоб здобути більшість. Раніше вона обіймала посаду міністрки економічної безпеки та внутрішніх справ.

Такаїчі не приховує свого захоплення Маргарет Тетчер. Зокрема із "залізною леді" у неї схоже відносно скромне походження – мати Такаїчі була поліцейською, а батько працював у автомобільній компанії. Це виділяється в партії, де багато політиків походять з елітних сімей.

Нова прем'єрка є прихильницею так званої "абеноміки" покійного прем'єр-міністра Сідзо Абе. Вона закликала збільшити витрати та скоротити податки, також пообіцяла відновити вплив уряду на Банк Японії.

Серед її 18 членів кабінету є 2 жінки: міністрка фінансів Сацукі Катаяма та міністрка економічної безпеки Кімі Онода. Це всього 16% кабінету, влючно із самою Такаїчі. Це не відповідає її передвиборним заявам про намір скоротити гендерний дисбаланс у політиці та підвищити кількість жінок у кабінеті міністрів до рівня соціально прогресивних скандинавських країн. До цього їй далеко, адже у Скандинавії від 36% до 61% жінок-міністрів. Щоб заповнити свій кабінет, Такаічі мала відносно невеликий пул жінок-законодавців.

