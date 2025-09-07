Вибори у Японії відбулися у липні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та BBC.
Чому японський прем'єр подав у відставку?
Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба подав у відставку. Він зробив це, щоб запобігти розколу Ліберально-демократичної партії.
Після виборів, що відбулися у липні, коаліція Ісіби втратила більшість у верхній палаті парламенту.
Японські політики закликали прем'єра подати у відставку. Партія Ісіби зазнала поразки на літніх виборах. Перед тим, як узяти на себе відповідальність за це, Ісіба був сповнений рішучості досягти прогресу в переговорах щодо тарифів зі Сполученими Штатами.
Завтра, 8 вересня, партія Ішіби мала ухвалити рішення, чи проводити дострокові вибори керівництва, що, якби його було схвалено, фактично означало б вотум недовіри Ісібі.
Він сказав, що прийняв "болісне рішення піти у відставку", щоб уникнути цього кроку, оскільки "це спричинило б критичний розкол у партії, і це абсолютно не входить до моїх намірів".
Він заявив, що почне процес проведення голосування керівництва партії для вибору свого наступника, яке, як очікується, відбудеться в жовтні. Він буде очолювати уряд, доки не буде обрано нового лідера.
Японія таки уклала угоду зі США, як обіцяв Ісіба: що відомо
- Сполучені Штати уклали "найбільшу в історії" угоду з Японією. Токіо готовий інвестувати 550 мільярдів доларів в економіку Америки. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.
- Торговельна угода між США та Японією передбачає запровадження 15-відсоткових мит на імпорт японських товарів, зокрема автомобілів. Водночас створюється інвестиційний фонд обсягом 550 мільярдів доларів для вкладень у економіку США. Угода також передбачає, що японські легкові та вантажні автомобілі, виготовлені за американськими стандартами безпеки, будуть прийматися без додаткових перевірок.
- Крім того, Японія зобов’язалася придбати 100 літаків Boeing, збільшити закупівлі рису на 75% та придбати сільськогосподарську та іншу продукцію на суму 8 мільярдів доларів.
- Витрати Японії на оборонні контракти з американськими компаніями також зростуть — із 14 до 17 мільярдів доларів на рік.