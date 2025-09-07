Выборы в Японии состоялись в июле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и BBC.
Почему японский премьер подал в отставку?
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба подал в отставку. Он сделал это, чтобы предотвратить раскол Либерально-демократической партии.
После выборов, состоявшихся в июле, коалиция Исибы потеряла большинство в верхней палате парламента.
Японские политики призвали премьера подать в отставку. Партия Исибы потерпела поражение на летних выборах. Перед тем, как взять на себя ответственность за это, Исиба был полон решимости достичь прогресса в переговорах по тарифам с Соединенными Штатами.
Завтра, 8 сентября, партия Ишибы должна была принять решение, проводить ли досрочные выборы руководства, что, если бы он был одобрен, фактически означало бы вотум недоверия Исибе.
Он сказал, что принял "болезненное решение уйти в отставку", чтобы избежать этого шага, поскольку "это повлекло бы критический раскол в партии, и это совершенно не входит в мои намерения".
Он заявил, что начнет процесс проведения голосования руководства партии для выбора своего преемника, которое, как ожидается, состоится в октябре. Он будет возглавлять правительство, пока не будет избран новый лидер.
Япония таки заключила соглашение с США, как обещал Исиба: что известно
- Соединенные Штаты заключили "крупнейшее в истории" соглашение с Японией. Токио готов инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику Америки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
- Торговая сделка между США и Японией предусматривает введение 15-процентных пошлин на импорт японских товаров, в частности автомобилей. В то же время создается инвестиционный фонд объемом 550 миллиардов долларов для вложений в экономику США. Соглашение также предусматривает, что японские легковые и грузовые автомобили, изготовленные по американским стандартам безопасности, будут приниматься без дополнительных проверок.
- Кроме того, Япония обязалась приобрести 100 самолетов Boeing, увеличить закупки риса на 75% и приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию на сумму 8 миллиардов долларов.
- Расходы Японии на оборонные контракты с американскими компаниями также вырастут - с 14 до 17 миллиардов долларов в год.