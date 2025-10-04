Такаїчі вважається однією з найбільш консервативних політикинь країни. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про Санае Такаїчі?

В Японії Санае Такаїчі у жовтні можуть обрати новою очільницею уряду. Політикиня, якій 64 роки, стане першою жінкою в історії країни, яка очолить парламент.

Такаїчі відома як переконана консерваторка. Наприклад, вона виступає проти законодавчих змін, які дозволили б жінкам зберігати дівочі прізвища після одруження. Також вона проти легалізації одностатевих шлюбів.

Її іноді називають "залізною леді", як і колишню прем'єр-міністерку Великої Британії Маргарет Тетчер. Такаїчі ж вважає її своїм "прикладом для наслідування".

Політикиня, за даними BBC, виступає за перегляд пацифістської (протидія агресії та примус мирними засобами) конституції Японії та відома антимігрантською риторикою.

Цікаво те, що потенційна прем'єр-міністерка регулярно відвідує храм Ясукуні, де вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні, включно з фігурами, пов'язаними з воєнними злочинами.

Варто зауважити, що Такаїчі підтримує Україну. Також виступає за жорсткішу політику щодо Китаю.

Як зазначає The New York Times, її партія демонструє прагнення реагувати на виклики, які турбують виборців, зокрема економічні проблеми та питання імміграції.

На посаді прем'єр-міністерки вона замінить Шігеру Ішібу, який 7 вересня подав у відставку.

Які останні новини Японії?