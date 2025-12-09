Що у G7 говорять про російські активи?

Про це вони заявили після віртуальної зустрічі 8 грудня за участю керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), представників Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради з фінансової стабільності, передає 24 Канал з посиланням на заяву G7.

Ми продовжимо спільно працювати над розробкою широкого спектру фінансових інструментів для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, щоб покласти край війні та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні,

– йдеться в заяві.

При цьому міністри наголосили, що країни "Великої сімки" у питанні мільярдів Кремля діятимуть відповідно до своїх правових рамок.

Разом з тим країни G7 продовжать підтримку української влади у проведенні реформ, подоланні корупції та покращенні управління, зокрема, державними підприємствами.

Держави "Великої сімки" готові також підтримати нову програму МВФ.

А в разі провалу мирних переговорів, G7 обіцяє посилити тиск на Москву.

Ми погодилися щодо важливості збереження України в пріоритеті порядку денного G7 під час майбутнього головування Франції,

– підсумували міністри у своїй заяві.

Хто проти використання коштів Росії?

Водночас, за інформацією Politico, Японія відмовилася приєднатися до ініціативи Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для підтримки України через "репараційний кредит".

Під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 Токіо нібито відхилив прохання Брюсселя використати близько 30 мільярдів доларів заморожених у неї активів для позики Україні. Міністр фінансів Японії Сацуткі Катаяма пояснила відмову юридичними проблемами.

Видання пише, що проти плану ЄС виступають і США.

США та Японія відмовилися приєднатися до схеми Брюсселя, залишивши ЄС сам на сам із майбутніми фінансовими потребами України,

– зазначається у матеріалі.

Зауважте! Джерела зазначають, що Японія не хоче суперечити США щодо використання російських активів, тому не пішла на поступки ЄС,

Яка наразі ситуація щодо активів Кремля?