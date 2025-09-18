Росія готова відповісти на санкції Японії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, недружні дії Японії не залишаться без відповіді.

Наша відповідь буде добре продуманою та базуватиметься на національних інтересах. Ми продовжуватимемо вживати відповідних контрзаходів, зокрема й асиметричного характеру,

– сказала Захарова.

12 вересня уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Він включає:

ЄС планує представити 19-й пакет санкцій проти Росії 19 чи 22 вересня, щоб посилити тиск на російські банки, енергетичні компанії та криптовалютні біржі. Трамп вимагає від ЄС та НАТО зменшити залежність від російської нафти, але Туреччина, Угорщина та Словаччина гальмують цей процес через свою залежність від російських енергоносіїв.

Трамп і Європа не можуть дійти згоди щодо санкцій проти Росії. ЄС відклав оголошення 19-го пакету санкцій, а Трамп закликає використовувати заморожені російські активи для тиску на Москву, але це викликає суперечки серед європейських лідерів.