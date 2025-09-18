Какой ответ России на санкции Японии?

Россия готова ответить на санкции Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Считает Путина плохим парнем": соратник Трампа заявил, что тот изменил свою позицию по Украине

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, недружественные действия Японии не останутся без ответа.

Наш ответ будет хорошо продуманным и будет базироваться на национальных интересах. Мы будем продолжать принимать соответствующие контрмеры, в том числе и асимметричного характера,
– сказала Захарова.

Какие санкции ввела Япония?

12 сентября правительство Японии ввело новый пакет санкций против России. Он включает:

  • Замораживание активов 47 компаний и 9 человек, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины.
  • Запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения.
  • Снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель.

Что известно о санкциях против России от других стран?

  • ЕС планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи. Трамп требует от ЕС и НАТО уменьшить зависимость от российской нефти, но Турция, Венгрия и Словакия тормозят этот процесс из-за своей зависимости от российских энергоносителей.

  • Трамп и Европа не могут прийти к согласию относительно санкций против России. ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций, а Трамп призывает использовать замороженные российские активы для давления на Москву, но это вызывает споры среди европейских лидеров.

  • В новом 19-м пакете санкций ЕС также планирует санкции против Индии и Китая. Это ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая и банков, торгующих российской нефтью.