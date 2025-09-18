Какой ответ России на санкции Японии?

Россия готова ответить на санкции Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, недружественные действия Японии не останутся без ответа.

Наш ответ будет хорошо продуманным и будет базироваться на национальных интересах. Мы будем продолжать принимать соответствующие контрмеры, в том числе и асимметричного характера,

– сказала Захарова.

Какие санкции ввела Япония?

12 сентября правительство Японии ввело новый пакет санкций против России. Он включает:

Замораживание активов 47 компаний и 9 человек, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины.

Запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения.

Снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель.

