Что известно о японских санкциях в отношении России

В список вошли не только граждане России, передает 24 канал со ссылкой на слова уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Читайте также Зеленский на "Рамштайн" призвал усилить санкции против России

Он рассказал, что в список добавлено 33 организации и 12 человек, среди которых есть гражданин Северной Кореи.

Кроме того, 53 организации из стран, включая Россию и Китаем, Турцией теперь подпадают под запрет экспорта и другие меры. В основном это производители и поставщики впк,

– объяснил Власюк.

Владислав Власюк добавил, что 23 января Япония запретит экспорт еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для специальной техники, такой как, например, краны.

Заметьте! Также в Японии введут образовательные меры с производителями, чьи компоненты находим в российских ракетах.