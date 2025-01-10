Що відомо про японські санкції щодо Росії

У список увійшли не тільки громадяни Росії, передає 24 канал з посиланням на слова уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

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Він розповів, що до списку додано 33 організації та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї.

Крім того, 53 організації з країн, включно з Росією та Китаєм, Туреччиною тепер підпадають під заборону експорту та інші заходи. В основному це виробники і постачальники впк,

– пояснив Власюк.

Владислав Власюк додав, що 23 січня Японія заборонить експорт ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами та компонентами для спеціальної техніки, такої як, наприклад, крани.

Зауважте! Також у Японії введуть освітні заходи з виробниками, чиї компоненти знаходимо в російських ракетах.