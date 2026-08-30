"Прагнуть паралізувати життя": Росія змінила тактику ударів по Києву, – ЗМІ

Російська армія змінила тактику повітряних атак на Київ, відмовившись від коротких масованих обстрілів на користь безперервних запусків дрібних груп БпЛА. Це призвело до рекордних 15 годин повітряних тривог у столиці за добу та спрямоване на виснаження протиповітряної оборони і дезорганізацію цивільного життя.

Про це пише видання TWZ.

Яку тактику застосовують росіяни?

Фахівці зазначають, що зміна пріоритету з амплітуди на частоту запусків свідчить про перехід Москви до нової концепції атак. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що окупанти запускають реактивні БпЛА дрібними хвилями через брак ресурсів для проведення постійних одночасних масованих залпів.

Керівниця компанії Fire Point Ірина Терех зауважила, що російські війська намагаються паралізувати цивільне та економічне життя у столиці.

Ворог прагне змусити наші руки опуститися у розпачі, змусити шукати винних серед своїх та піддатися втомі,

– наголосила вона.

Українські військові аналітики вважають, що спроба безперервного психологічного тиску може мати протилежний ефект для Росії. Постійні тривоги та руйнування викликають у громадян лише додаткову лють і мобілізацію опору, а не панічні настрої.

Зараз Сили оборони шукають нові технічні рішення для ліквідації загрози малогабаритних реактивних дронів. Водночас українські підрозділи нарощують власні спроможності для атак по території противника.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські військові вже оцінюють ефективність реактивних дронів і продовжуватимуть збільшувати їхню кількість. За його словами, українські дрони-перехоплювачі поки не демонструють достатньої результативності проти швидкісних цілей, тому Україна шукає нові технічні рішення. Наразі найкраще з реактивними БпЛА справляються авіація, об'єктова ППО та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що Росія все частіше використовує реактивні "Шахеди", які можуть розганятися до 500 – 600 кілометрів на годину. Через це ворог здатен фактично розтягувати повітряні тривоги на весь день і паралізувати життя міст. За його словами, ефективний спосіб протидії таким дронам поки шукають.

Водночас українські військові вже збивають реактивні "Шахеди" звичайними зенітними дронами на тих ділянках маршруту, де безпілотники знижують швидкість. За словами експерта, Україні необхідно розвивати систему малої ППО та шукати нові рішення для боротьби зі швидкісними цілями.

Варто зазначити, що у липні Росія застосувала вп'ятеро більше реактивних дронів, ніж у червні.