Новий король Норвегії офіційно зійшов на престол під ім'ям Гокон VIII

У п'ятницю, 28 серпня, новий монарх Норвегії Гокон VIII офіційно зійшов на престол після смерті свого батька, короля Гаральда V. Новий глава держави вже очолив позачергове засідання Державної ради у Королівському палаці в Осло.

Про це повідомляє видання NRK.

Що відомо про сходження нового короля у Норвегії?

Близько 11:00 за місцевим часом Гокон VIII прибув до Королівського палацу в Осло у супроводі кронпринцеси Інгрід Олександри. Незабаром до будівлі також прибули члени Кабінету міністрів країни.

Позачергова зустріч урядовців розпочалася з хвилини мовчання на знак скорботи за померлим Гаральдом V, після чого уряд був офіційно сповіщений про кончину монарха. Об 11:30 відбулося засідання Державної ради, яке вперше очолив новий король.

Звертаючись до урядовців, Гокон VIII оголосив про перехід повноважень згідно з конституційними нормами країни.

Мій обов'язок – повідомити Державну раду, що мій дорогий батько, Його Величність король Гаральд V, помер сьогодні, 28 серпня 2026 року, о 06:35 ранку, і що, відповідно до положень Конституції, я зайняв трон як король Норвегії,

– сказав він.

Новий монарх оголосив, що носитиме ім'я Гокон VIII та збереже королівський девіз "Усе заради Норвегії", який використовували його батько, дід і прадід. Він також висловив вдячність уряду й усьому норвезькому народу за підтримку та співчуття королівській родині.

У зв'язку зі сходженням нового короля на престол низка членів монаршої родини змінила свої офіційні титули. Дружина монарха Метте-Маріт відтепер іменується Її Величність Королева.

Старша донька короля Інгрід Олександра отримала титул Її Королівська Високість Кронпринцеса. Водночас королева Соня зберегла титул королеви, однак більше не використовує звернення "Її Величність".

Одразу після завершення засідання Державної ради королівський прапор на даху палацу знову підняли на повну висоту на честь нового монарха. Водночас на балконі палацу стяг залишатиметься приспущеним до завершення процедури поховання Гаральда V. В країні оголошено період національної скорботи.

У вівторок Гокон VIII складе офіційну присягу в Стортингу. За словами президента парламенту Масуда Гараххані, король проголосить: "Я обіцяю та присягаюся правити королівством Норвегія відповідно до його конституції та законів, хай допоможе мені Бог усемогутній і всевідаючий".

Зазначимо, за конституційними правилами Норвегії посада глави держави не залишається вакантною, тому спадкоємець стає монархом негайно після смерті попередника. Процедура коронації в країні відсутня, однак попередні королі Олав V та Гаральд V проходили обряд освячення у соборі Нідарос.

Гокон народився у 1973 році як спадкоємець престолу та поступово перебирав на себе виконання офіційних обов'язків. Ще у 18-річному віці він склав письмову присягу для виконання функцій регента, і аналогічну процедуру тепер має пройти кронпринцеса Інгрід Олександра.

Король Гаральд V помер у віці 89 років після погіршення стану здоров'я під час лікування від гемолітичної анемії. 27 серпня, після повідомлень про погіршення стану монарха, жителі почали приносити квіти, прапори та лампадки до королівського палацу.