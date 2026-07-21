Перші призначення: новий прем'єр Британії провів масштабні кадрові зміни в уряді

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив перші ключові призначення у своєму уряді. Серед головних кадрових рішень – нові очільники Міністерства оборони, Міністерства фінансів і вперше створене окреме міністерське портфоліо з питань штучного інтелекту.

Про це пише Sky News.

Що відомо про перші призначення нового прем'єра Британії?

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про формування нового уряду, призначивши керівників ключових міністерств. Зміни торкнулися оборонного, фінансового, технологічного та інших важливих відомств.

Міністром оборони став колишній міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг. Він замінив Дена Джарвіса, який очолював оборонне відомство після відставки Джона Гілі. Коментуючи призначення, Стрітінг заявив, що безпека країни є головним обов'язком уряду. Він пообіцяв забезпечити британські Збройні сили необхідними ресурсами та наголосив, що Лондон і надалі непохитно підтримуватиме своїх міжнародних союзників, насамперед Україну.

Одним із найбільш несподіваних кадрових рішень стало призначення колишнього міністра оборони Джона Гілі міністром фінансів. Раніше серед головних претендентів на цю посаду називали Еда Мілібенда та Шабану Махмуд. Гілі залишив уряд минулого місяця на знак протесту через, як він вважав, недостатнє фінансування оборонної інвестиційної програми урядом Кіра Стармера. Водночас він має значний досвід роботи у Міністерстві фінансів: за прем'єрства Гордона Брауна протягом п'яти років працював економічним і фінансовим секретарем Казначейства. Також у різні роки він обіймав посади міністра у справах місцевого самоврядування та міністра житлового будівництва.

За інформацією Sky News, Бернем обрав Гілі через спільне бачення економічної стабільності, бюджетної політики, децентралізації та реіндустріалізації країни. Крім того, прем'єр розраховує використати його досвід у сфері житлової політики для реалізації масштабної програми будівництва житла, яка може стати найбільшою з повоєнних часів.

Ще одним важливим рішенням стало призначення Канішки Нараяна міністром з питань штучного інтелекту. Це перший випадок, коли напрям штучного інтелекту представлений окремим членом Кабінету міністрів Великої Британії. До цього Нараян працював молодшим міністром із питань штучного інтелекту та безпеки в інтернеті.

Крім того, Енді Бернем призначив Алекса Норріса міністром юстиції, Анджелу Ігл – міністеркою охорони навколишнього середовища, а Міатту Фанбуллех – очільницею Міністерства енергетичної безпеки та нульового енергоспоживання. Очікується, що новий уряд найближчим часом представить свої пріоритети у сферах оборони, економіки, розвитку технологій, житлової політики та співпраці з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 20 липня 2026 року Енді Бернем офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після призначення монархом у Букінгемському палаці. У першому зверненні він пообіцяв зосередитися на економічній стабільності, покращенні державних послуг і боротьбі з кризою вартості життя.