За словами американського лідера, він іде на зустріч з Путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні. Про це заявили два європейські чиновники та ще три людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Щодо якого питання погодилися Трамп і лідери Європи?

Як зазначає видання, Трамп і європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів. Щоправда, у деяких європейських лідерів нібито склалося враження, що Трамп не надто оптимістичний щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

В Україні та Європі побоюються, що Трамп і Путін можуть домовитися про територіальний поділ України у межах мирної угоди. А опісля почнуть чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася. Такі думки виникли після заяви президента США про обмін територіями.

Водночас джерела NBC News з-поміж європейських чиновників переконують: всі лідери погодилися з тим, що Україна має бути включена до переговорів і саме вона повинна вирішувати, на які територіальні поступки йти. Крім того, лідери Європи мають спільну думку: якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти Росії.

Ще два джерела ЗМІ повідомили, що європейські лідери поїхали з позитивним настроєм щодо планів Трампа на зустріч з Путіним. Один з них наголосив, що досягнення припинення вогню має стати пріоритетом для Трампа на цій зустрічі. Інший висловив упевненість, що українська територія не обговорюватиметься без участі України.

Коментуючи ситуацію, речниця Білого дому Каролін Лівітт наголосила, що офіційний Вашингтон не обговорює подробиці особистих дипломатичних розмов президента. Однак, за її словами, Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні та припинити вбивства, і зустріч з Путіним стане важливим моментом у цьому процесі.

Які офіційні заяви лунали за підсумками розмови з Трампом?

Президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що Трамп наголошував: будь-які територіальні питання можуть вирішуватися лише шляхом переговорів з Україною. Тобто інтереси Києва врахують. А питання окупованих Росією територій невіддільне від гарантій безпеки, "які будуть надані решті України та Європі".

"І вони не можуть обговорюватися без присутності українського президента за столом переговорів", – додав Макрон.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський підкреслював, що мають бути гарантії безпеки для України. І Трамп сказав, що підтримує це.

До слова, господар Білого дому анонсував ще одну зустріч, на якій мають бути присутніми не лише він і Путін, а і президент Зеленський.